Аналитики JPMorgan заявили о перегретости крипторынка

В прошлом месяце доля альткоинов на крипторынке выросла на 11%: подобная картина наблюдалась и перед майским обвалом.
Об этом сообщает ForkLog.
Эксперты инвестбанка JPMorgan предупреждают клиентов о перегреве криптовалютного рынка.
По их словам, сегодня доля альткоинов на рынке выглядит «довольно высокой» и свидетельствует «о перегреве крипторынка и мании розничных инвесторов».
Так, отмечают аналитики, в августе доля альткоинов на крипторынке выросла с 22% до 33%, приблизившись к значению, зафиксированному в мае перед обвалом (тогда показатель составлял 37,6%).
При этом в январе 2018-го, когда Bitcoin начал снижение и к концу года упал до $3200 (с $20 000, достигнутых в декабре 2017-го), показатель поднимался до максимума в 55%.
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