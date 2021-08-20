Аналитики JPMorgan заявили о перегретости крипторынка

В прошлом месяце доля альткоинов на крипторынке выросла на 11%: подобная картина наблюдалась и перед майским обвалом.

Об этом сообщает ForkLog.

Эксперты инвестбанка JPMorgan предупреждают клиентов о перегреве криптовалютного рынка.

По их словам, сегодня доля альткоинов на рынке выглядит «довольно высокой» и свидетельствует «о перегреве крипторынка и мании розничных инвесторов».

Так, отмечают аналитики, в августе доля альткоинов на крипторынке выросла с 22% до 33%, приблизившись к значению, зафиксированному в мае перед обвалом (тогда показатель составлял 37,6%).

При этом в январе 2018-го, когда Bitcoin начал снижение и к концу года упал до $3200 (с $20 000, достигнутых в декабре 2017-го), показатель поднимался до максимума в 55%.