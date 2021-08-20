В Украине подорожала гречка и другие крупы

В Украине отпускные цены производителей круп за год увеличились на 13-31%.

Об этом сообщается на сайте Минагрополитики.

Отмечается, что по состоянию на 3 сентября 2021 года отпускные цены производителей на кукурузную крупу в среднем по Украине составляли 12,91 грн/кг (на 24% выше, чем на 3 сентября 2020 года); на гречневую крупу – 35,63 грн/кг (на 14% выше); на пшенную крупу – 14,10 грн/кг (на 13% выше); на гороховую крупу – 14,33 грн/кг (на 20% выше); на ячменную крупу – 11,20 грн/кг (на 31% выше).

Говядину по состоянию на 3 сентября текущего года в среднем по Украине производители продавали по 108,15 грн/кг (на 13% дороже, чем на 3 сентября 2020 года); свинину – по 89,61 грн/кг (на 5% дороже); мясо птицы – по 58,81 грн (на 29% дороже).