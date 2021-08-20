Нацполиция получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах

Со следующего года Национальная полиция Украины получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в понедельник во время презентации приоритетных направлений работы МВД.

Монастырский заявил, что как минимум каждый 10-й грузовик на украинских дорогах идет с прегрузом.

«Мы приняли решение о том, что со следующего года Национальная полиция, и для этого сейчас готовится целый ряд законодательных инициатив, получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах. Самой эффективной системой, с моей точки зрения, является система, которая позволяет, не останавливая транспортное средство, фиксировать его вес и в автоматическом режиме выписывать ему штрафы», — сказал министр.

По его словам, роль полиции в том, чтобы грузовики не объезжали эти системы, а ехали именно там, где они установлены.

«Уже сейчас мы с Министерством инфраструктуры говорим о резком увеличении таких комплексов, которые смогут сохранить наши дороги», — добавил Монастырский.

Справка Finance.ua:

Президент Украины Владимир Зеленский в августе подписал Закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля», который Верховная Рада приняла 29 июня текущего года.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.