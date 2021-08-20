Нацполиция получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах

Со следующего года Национальная полиция Украины получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в понедельник во время презентации приоритетных направлений работы МВД.
Монастырский заявил, что как минимум каждый 10-й грузовик на украинских дорогах идет с прегрузом.
«Мы приняли решение о том, что со следующего года Национальная полиция, и для этого сейчас готовится целый ряд законодательных инициатив, получит право на габаритно-весовой контроль на дорогах. Самой эффективной системой, с моей точки зрения, является система, которая позволяет, не останавливая транспортное средство, фиксировать его вес и в автоматическом режиме выписывать ему штрафы», — сказал министр.
По его словам, роль полиции в том, чтобы грузовики не объезжали эти системы, а ехали именно там, где они установлены.
«Уже сейчас мы с Министерством инфраструктуры говорим о резком увеличении таких комплексов, которые смогут сохранить наши дороги», — добавил Монастырский.
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Регулятор считает необходимым повысить цены на электроэнергию для населения2 ч. назад - 1159 6
Киев предлагает достроить метро «Львовская брама» в рамках «Большой стройки»13 ч. назад - 1094 4
Топ-5 кредитных карт для путешественниковВчера, 13:31 - 1001 4
Пограничники задержали украинца, который вез партию гаджетов Apple на 17 миллионов гривен4 ч. назад - 394 3
Получение гарантированного возмещения по вкладу в банке, который признан банкротомВчера, 11:00 - 4278 3
Президентская команда готовит изменения в Конституцию5 ч. назад - 1380 3
Через 10-15 лет в Украине нечем будет платить пенсии - прогнозВчера, 19:21 - 1219 3
В «Дії» добавили новый способ авторизации (видео)4 ч. назад - 1167
Регулятор считает необходимым повысить цены на электроэнергию для населения2 ч. назад - 1159 6
5 главных советов от миллиардеров, как разбогатетьВчера, 20:20 - 1145
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 289 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1525
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 895
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2549 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3956 7