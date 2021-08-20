Для корректировки проектов метро в Киеве правительство выделило 100 миллионов гривен

Действующие проекты строительства метрополитена в Киеве, которые разрабатывались в 2008—2012 годах, не соответствуют текущим потребностям столицы и реалиям рынка, поэтому правительство выделило дополнительные 100 миллионов гривен на их корректировки.
Об этом пишет пресс-служба Министерства инфраструктуры в Facebook.
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«Сейчас мы говорим о проектах, которые утверждены еще в промежутке 2008−2012 годов. За это время, кроме цен на материалы, изменился и сам город. На примере Подольско-Воскресенского моста мы видим, как затягивание строительства и деактуализация проекта, еще и в условиях хаотичной застройки, может привести к катастрофическим для города последствиям», — прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Александр Кубраков.
По его словам, в перспективе рассматривается также вариант запуска системной государственной программы по развитию метрополитена в Украине.
Инфографика: Мининфраструктуры
Известно, что в Киеве будут скорректированы проекты строительства І очереди Левобережной линии метрополитена Троещина — Осокорки от ул. Милославская до станции метро «Левобережная» с электродепо «Троещина» в Деснянском и Дарницком районах, а также участки 4-й ветки (Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции «Вокзальная» до ст. «Радужная» с ответвлением в направлении жилого массива Выгуровщина-Троещина.
Как уточняют в министерстве, за последние 10 лет в Украине строительство новых станций метро практически не велось. Последняя станция метро в Киеве («Теремки») была открыта в 2013 году, а всего за годы независимости в Украине было построено 36 станций метрополитена, из которых лишь четыре — с 2011 по 2021 год.
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