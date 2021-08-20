Колеса автомобилистов снова заблокируют — мнение эксперта

На украинские дороги снова возвращаются блокираторы колес для нарушителей парковки. Государственное агентство инфраструктурных проектов уже объявило тендер на закупку 400 таких устройств.
Об этом сообщил адвокат, СЕО АО Mitrax Арсений Салалайко.
В народе автомобильные блокираторы прозвали «капканами» или «крабами». Полицейский цепляет их на колесо, после чего машина не может двигаться.
Чтобы продолжить движение, водителю придется пообщаться с правоохранителями, и получить постановление со штрафом. Или же снять колесо и ехать на запаске.
По словам юриста, в законодательстве до сих пор нет четкой процедуры блокировки и разблокировки автомобиля. «Похоже, это оставили на усмотрение патрульных. То есть потенциально „капканы“ смогут вешать направо и налево», — добавляет Салалайко.
Он также напомнил, что последний раз разгул блокираторов сформировал целое движение противников данного действа. В 2006—2008 годах водители объединялись в группы, ездили по городу и выручали друг друга, снимая «крабы» с колес подручным инструментом.
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