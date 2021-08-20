Реновация устаревшего жилья: какие дома подпадают под нее

Первые реализованные проекты по реконструкции устаревшего жилья в Украине могут начать появляться уже через 3-4 года. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, решил рассказать, какое жилье подпадает под реновацию в Украине.
Читайте также: Реновация жилья ударит по карманам жителей
В украинских реалиях в большинстве домов капитального ремонта не было еще с момента постройки, хотя капитальный ремонт и модернизация дома может добавить ему еще 40-50 лет жизни.
Технический срок эксплуатации панельных домов, когда физический износ составляет более 81%, нормативно составляет до 100 лет. Сейчас физический износ “хрущевок” достигает уже 60% и более.
Для точного определения местным властям, которые должны принимать решение об очередности реконструкции, нужно проводить регулярное техническое обследование каждого дома.
Сегодня такой мониторинг даже в Киеве только создается.
В Киеве такой жилой фонд составляет 191 жилой дом общей площадью 30,66 тыс. кв. м.
Где расположены такие дома. В Шевченковском районе – 20,4% от общего количества зданий ветхого жилого фонда;
Аварийный жилой фонд составляет 23 жилых дома общей площадью 12,1 тыс. кв. м, и 83% таких зданий размещены в Шевченковском районе.
Один из важных моментов, из-за чего реконструкция не происходит на практике – действующий Закон не определяет конкретно, кто должен быть ее заказчиком.
Новый же законопроект четко прописывает, что заказчиком реконструкции должны быть исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов.
В действующем законе прописано, что реконструировать можно лишь 5-этажные здания, так называемые «хрущевки».
Зарубежный опыт. Для примера, в Восточной Германии, чтобы люди их не покидали, пятиэтажные хрущевки превращаются в 3-4-этажные, с большими террасами и современной архитектурой. В Великобритании много панельных многоэтажек просто снесли. А Латвия взяла курс на максимальную энергоэффективность при обновлении жилого фонда.
Подробнее о реновации устаревшего жилья в Украине и всех подводных камнях.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Регулятор считает необходимым повысить цены на электроэнергию для населения2 ч. назад - 1117 6
Киев предлагает достроить метро «Львовская брама» в рамках «Большой стройки»13 ч. назад - 1090 4
Топ-5 кредитных карт для путешественниковВчера, 13:31 - 999 4
Пограничники задержали украинца, который вез партию гаджетов Apple на 17 миллионов гривен4 ч. назад - 388 3
Получение гарантированного возмещения по вкладу в банке, который признан банкротомВчера, 11:00 - 4267 3
Президентская команда готовит изменения в Конституцию5 ч. назад - 1373 3
Через 10-15 лет в Украине нечем будет платить пенсии - прогнозВчера, 19:21 - 1216 3
В «Дії» добавили новый способ авторизации (видео)4 ч. назад - 1160
5 главных советов от миллиардеров, как разбогатетьВчера, 20:20 - 1144
Регулятор считает необходимым повысить цены на электроэнергию для населения2 ч. назад - 1117 6
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 291 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1525
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 895
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2551 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3957 7