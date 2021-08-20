0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Реновация устаревшего жилья: какие дома подпадают под нее

Реновация устаревшего жилья: какие дома подпадают под нее

Первые реализованные проекты по реконструкции устаревшего жилья в Украине могут начать появляться уже через 3-4 года. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, решил рассказать, какое жилье подпадает под реновацию в Украине.

Читайте также: Реновация жилья ударит по карманам жителей

В украинских реалиях в большинстве домов капитального ремонта не было еще с момента постройки, хотя капитальный ремонт и модернизация дома может добавить ему еще 40-50 лет жизни.

Технический срок эксплуатации панельных домов, когда физический износ составляет более 81%, нормативно составляет до 100 лет. Сейчас физический износ “хрущевок” достигает уже 60% и более.

Для точного определения местным властям, которые должны принимать решение об очередности реконструкции, нужно проводить регулярное техническое обследование каждого дома.

Сегодня такой мониторинг даже в Киеве только создается.

В Киеве такой жилой фонд составляет 191 жилой дом общей площадью 30,66 тыс. кв. м.

Где расположены такие дома. В Шевченковском районе – 20,4% от общего количества зданий ветхого жилого фонда;

  • Голосеевском – 23%;
  • Святошинском -16%;
  • Соломенском – 15%;
  • Подольском – 10%.

Аварийный жилой фонд составляет 23 жилых дома общей площадью 12,1 тыс. кв. м, и 83% таких зданий размещены в Шевченковском районе.

Один из важных моментов, из-за чего реконструкция не происходит на практике – действующий Закон не определяет конкретно, кто должен быть ее заказчиком.

Новый же законопроект четко прописывает, что заказчиком реконструкции должны быть исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов.

В действующем законе прописано, что реконструировать можно лишь 5-этажные здания, так называемые «хрущевки».

Зарубежный опыт. Для примера, в Восточной Германии, чтобы люди их не покидали, пятиэтажные хрущевки превращаются в 3-4-этажные, с большими террасами и современной архитектурой. В Великобритании много панельных многоэтажек просто снесли. А Латвия взяла курс на максимальную энергоэффективность при обновлении жилого фонда.

Подробнее о реновации устаревшего жилья в Украине и всех подводных камнях.

Справка Finance.ua:

  • что такое «устаревшее жилье». Согласно определению, данному в статье 1 Закона Украины «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда», устаревший жилой фонд – это совокупность объектов жилья до пяти этажей, кроме усадебной застройки, которые по техническому состоянию не отвечают современным нормативным требованиям безопасного и комфортного проживания, предельный срок эксплуатации которых истек или износ основных конструктивных элементов которых составляет не менее 60%.
  • Аварийным признается жилой дом, у которого физический износ дома составляет 81-100 %.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Недвижимость
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.