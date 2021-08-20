Реновация устаревшего жилья: какие дома подпадают под нее

Первые реализованные проекты по реконструкции устаревшего жилья в Украине могут начать появляться уже через 3-4 года. Finance.ua как портал, заботящийся о ваших кошельках, решил рассказать, какое жилье подпадает под реновацию в Украине.

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В украинских реалиях в большинстве домов капитального ремонта не было еще с момента постройки, хотя капитальный ремонт и модернизация дома может добавить ему еще 40-50 лет жизни.

Технический срок эксплуатации панельных домов, когда физический износ составляет более 81%, нормативно составляет до 100 лет. Сейчас физический износ “хрущевок” достигает уже 60% и более.

Для точного определения местным властям, которые должны принимать решение об очередности реконструкции, нужно проводить регулярное техническое обследование каждого дома.

Сегодня такой мониторинг даже в Киеве только создается.

В Киеве такой жилой фонд составляет 191 жилой дом общей площадью 30,66 тыс. кв. м.

Где расположены такие дома. В Шевченковском районе – 20,4% от общего количества зданий ветхого жилого фонда;

Голосеевском – 23%;

Святошинском -16%;

Соломенском – 15%;

Подольском – 10%.

Аварийный жилой фонд составляет 23 жилых дома общей площадью 12,1 тыс. кв. м, и 83% таких зданий размещены в Шевченковском районе.

Один из важных моментов, из-за чего реконструкция не происходит на практике – действующий Закон не определяет конкретно, кто должен быть ее заказчиком.

Новый же законопроект четко прописывает, что заказчиком реконструкции должны быть исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов.

В действующем законе прописано, что реконструировать можно лишь 5-этажные здания, так называемые «хрущевки».

Зарубежный опыт. Для примера, в Восточной Германии, чтобы люди их не покидали, пятиэтажные хрущевки превращаются в 3-4-этажные, с большими террасами и современной архитектурой. В Великобритании много панельных многоэтажек просто снесли. А Латвия взяла курс на максимальную энергоэффективность при обновлении жилого фонда.

Подробнее о реновации устаревшего жилья в Украине и всех подводных камнях.

Справка Finance.ua:

что такое «устаревшее жилье». Согласно определению, данному в статье 1 Закона Украины «О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда», устаревший жилой фонд – это совокупность объектов жилья до пяти этажей, кроме усадебной застройки, которые по техническому состоянию не отвечают современным нормативным требованиям безопасного и комфортного проживания, предельный срок эксплуатации которых истек или износ основных конструктивных элементов которых составляет не менее 60%.