0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 143 0

Американский конкурент Uber может присоединиться к Дія.City - Федоров

Американский конкурент Uber может присоединиться к Дія.City - Федоров

Американский конкурент Uber – сервис такси Lyft, который открывает в Киеве свой R&D – центр, может присоединиться к Дія.City.

Об этом заявил в своем Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам встречи с президентом компании Джоном Зиммером.

Читайте также: Зеленский обсудил с Apple расширение на украинском рынке

“Это позволит компании вести бизнес в Украине по комфортным, понятным условиям и масштабировать здесь свое присутствие”, — говорится в сообщении министра.

Министр отметил, что сейчас компания продолжает набирать инженеров в Киеве.

«Украинские разработчики и инженеры смогут работать бок о бок с Джастином Муром, который ранее руководил командой по инжинирингу в Instagram и Facebook», — отметил Федоров.

Напомним, что о планах Lyft открыть в Украине R&D-центр впервые сообщалось еще в январе этого года. Весной компания официально подтвердила эту информацию. Штат центра превысит 100 специалистов.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.