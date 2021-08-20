Американский конкурент Uber может присоединиться к Дія.City - Федоров

Американский конкурент Uber – сервис такси Lyft, который открывает в Киеве свой R&D – центр, может присоединиться к Дія.City.
Об этом заявил в своем Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров по итогам встречи с президентом компании Джоном Зиммером.
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“Это позволит компании вести бизнес в Украине по комфортным, понятным условиям и масштабировать здесь свое присутствие”, — говорится в сообщении министра.
Министр отметил, что сейчас компания продолжает набирать инженеров в Киеве.
«Украинские разработчики и инженеры смогут работать бок о бок с Джастином Муром, который ранее руководил командой по инжинирингу в Instagram и Facebook», — отметил Федоров.
Напомним, что о планах Lyft открыть в Украине R&D-центр впервые сообщалось еще в январе этого года. Весной компания официально подтвердила эту информацию. Штат центра превысит 100 специалистов.
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