Польская PGNiG закупит дополнительный сжиженный газ у США, 2 млн тонн в год

Польская нефтегазовая компания PGNiG заключила 20-летний контракт с американской компанией из Луизианы Venture Global на дополнительную закупку 2 млн т сжиженного газа в год.

Таким образом общие поставки американского сжиженного газа в Польшу составят 5,5 млн т в год, или 7,4 млрд кубометров после регазификации.

Читайте также: PGNiG инвестирует в газодобычу в Украине $50 миллионов — это только первый транш

Первые поставки по контракту ожидаются в 2023 году.

Вицепремьер Польши Яцек Сасин отметил важность контракта для энергонезависимости страны.

«Американский газ, предоставленный надежным предсказуемым партнером, вместе с топливом, которое поступит в Польшу через Балтийский трубопровод из Норвегии, позволит нам не зависеть от поставок с восточного направления», — заявил он.

Майк Сабель из Venture Global отметил экологические преимущества американского газа: «Выбор более чистого природного газа из Соединенных Штатов не только увеличит энергобезопасность Польши, но и уменьшит выбросы углерода».

Ранее министр энергетики США Дженнифер Гренголм назвала российский газ «самым грязным в мире», из-за того что его добыча и использование сопровождаются значительными выбросами углерода.