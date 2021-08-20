Польская PGNiG закупит дополнительный сжиженный газ у США, 2 млн тонн в год

Польская нефтегазовая компания PGNiG заключила 20-летний контракт с американской компанией из Луизианы Venture Global на дополнительную закупку 2 млн т сжиженного газа в год.
Таким образом общие поставки американского сжиженного газа в Польшу составят 5,5 млн т в год, или 7,4 млрд кубометров после регазификации.
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Первые поставки по контракту ожидаются в 2023 году.
Вицепремьер Польши Яцек Сасин отметил важность контракта для энергонезависимости страны.
«Американский газ, предоставленный надежным предсказуемым партнером, вместе с топливом, которое поступит в Польшу через Балтийский трубопровод из Норвегии, позволит нам не зависеть от поставок с восточного направления», — заявил он.
Майк Сабель из Venture Global отметил экологические преимущества американского газа: «Выбор более чистого природного газа из Соединенных Штатов не только увеличит энергобезопасность Польши, но и уменьшит выбросы углерода».
Ранее министр энергетики США Дженнифер Гренголм назвала российский газ «самым грязным в мире», из-за того что его добыча и использование сопровождаются значительными выбросами углерода.
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