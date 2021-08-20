Растрата средств на ремонте сквера: в Шевченковской РГА проводят обыски

Правоохранители проводят обыск в Управлении градостроительства и архитектуры Шевченковской райгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту растраты бюджетных средств должностными лицами управления в ходе капитального ремонта сквера в Шевченковском районе Киева.

Согласно данным правоохранителей, по результатам публичных закупок в конце 2020 года между Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА и частным предприятием заключен договор о проведении капитального ремонта на объекте «Обеспечение реализации общественного проекта «Экопарк» с внедрением энергосберегающих технологий и инновационных экосистем» на ул. О.Гончара, 5-7 в Киеве.

Согласно графику, работы должны были быть полностью выполнены в декабре 2020 года.

Но в ходе осмотра установлено, что работы выполнены некачественно, не в полном объеме, с использованием материалов на сумму около 500 тыс. грн.

В то же время по этому объекту в конце декабря 2020 года Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования полностью произведена оплата работ на всю сумму договора в размере свыше 1,4 млн гривен и подписаны все акты выполненных работ.

В ходе обыска правоохранители изъяли тендерную документацию, акты приемки-передачи выполненных работ, а также корректирующие акты, которые скрывались на момент допроса должностных лиц управления и исполнения постановлений о временном доступе к вещам и документам.

Досудебное расследование продолжается. Ожидаются выводы судебно-строительной, экономической экспертиз для определения размера причиненного ущерба, отметили в прокуратуре.