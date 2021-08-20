0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Растрата средств на ремонте сквера: в Шевченковской РГА проводят обыски

Растрата средств на ремонте сквера: в Шевченковской РГА проводят обыски

Правоохранители проводят обыск в Управлении градостроительства и архитектуры Шевченковской райгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как отмечается, следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по факту растраты бюджетных средств должностными лицами управления в ходе капитального ремонта сквера в Шевченковском районе Киева.

Согласно данным правоохранителей, по результатам публичных закупок в конце 2020 года между Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования Шевченковской РГА и частным предприятием заключен договор о проведении капитального ремонта на объекте «Обеспечение реализации общественного проекта «Экопарк» с внедрением энергосберегающих технологий и инновационных экосистем» на ул. О.Гончара, 5-7 в Киеве.

Согласно графику, работы должны были быть полностью выполнены в декабре 2020 года.

Но в ходе осмотра установлено, что работы выполнены некачественно, не в полном объеме, с использованием материалов на сумму около 500 тыс. грн.

В то же время по этому объекту в конце декабря 2020 года Управлением градостроительства, архитектуры и землепользования полностью произведена оплата работ на всю сумму договора в размере свыше 1,4 млн гривен и подписаны все акты выполненных работ.

В ходе обыска правоохранители изъяли тендерную документацию, акты приемки-передачи выполненных работ, а также корректирующие акты, которые скрывались на момент допроса должностных лиц управления и исполнения постановлений о временном доступе к вещам и документам.

Досудебное расследование продолжается. Ожидаются выводы судебно-строительной, экономической экспертиз для определения размера причиненного ущерба, отметили в прокуратуре.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.