Недвижимость в ипотеку: сколько можно заработать на аренде

Инвестировать в недвижимость можно даже без значительного капитала. Таким личным опытом поделился автор YouTube-канала «Миллионер за 7 лет» Мирослав Король во время митапа InvestInsight 3 — «Грабли начинающего инвестора».

По его словам, авторы канала взяли ипотечный кредит на два объекта недвижимости и сейчас за счет арендной платы получают больше, чем ипотечные взносы. То есть оплата от арендаторов перекрывает ипотечные платежи.

Эксперт посоветовал рассмотреть такой вариант инвестиции в недвижимость, как смарт-квартиры.

«У нас сейчас есть проект, где мы решили разделить большое на малое: в недвижимости, например, это значит, что двухкомнатные квартиры можно поделить на две или три смарт-квартиры, которые потом можно выгодно сдавать в аренду по 10 тыс. гривен каждый», — рассказал эксперт.

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Ставки по ипотеке. Если у инвестора не было никакой кредитной истории, то банки в Украине смогут предложить вам ипотеку только с первым взносом в 50% от стоимости недвижимости. То есть порог входа — это те 50%, если другую половину возьмет на себя банк.

«Поэтому нашу первую квартиру мы взяли за 50% взноса. Ежемесячный платеж у нас был 5 830 грн, а сдавать мы ее начали за 10 тыс. грн. То есть разница нормальная получалась. Второй объект мы уже взяли с лучшей кредитной историей — за 30% первоначального взноса — 70% взял на себя банк. Но дальше, сколько мы ходим по рынку, ниже 30% мы добиться не можем», — отметил Мирослав Король

При этом, по его словам, в США можно взять ипотеку от 10% первоначального взноса. То есть выбирая инструмент инвестирования в недвижимости, по мнению эксперта, с учетом роста цен на недвижимость, даже 30% на смарт-квартирах — это уже существенная сумма.

Важно! Стоит отметить, что нельзя сдавать ипотечную недвижимость в аренду без согласия банка, а банки в большинстве случаев такого согласия не дают.