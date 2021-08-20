По информации на 12:40, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” меньше, чем “Продам” (41,849 млн грн и 55,149 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (62 и 38), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,91-26,92 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 100 активных заявок по доллару на сумму 96,998 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

27,8500 – 15 000

27,8000 – 2 222

26,9200 – 10 000

26,9200 – 10 000

26,9100 – 35 000

26,9000 – 10 000

26,9000 – 35 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

26,9000 – 20 000

26,9000 – 99 999

26,9000 – 45 000

26,9000 – 10 000

26,9000 – 25 000

26,9000 – 57 775

26,9000 – 45 555

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 26,9273 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 26,8829 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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