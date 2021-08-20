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Самые популярные электромобили среди украинцев (инфографика)

Самые популярные электромобили среди украинцев (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится об экономии, рассказывает, какие электромобили пользуются среди украинцев наибольшей популярностью.

Неизменный лидер украинского рынка электромобилей Nissan с долей 52% пока, прочно удерживает эту позицию.

Согласно информации Минифраструктуры, с марта 2021 года Nissan продано почти 1200 электромобилей.

В основном это Leaf первого поколения, но и новые Nissan Leaf и даже 55 шт. китайских Nissan Sylphy ev, добавили свою лепту к позиции этого бренда.

Второе место. S3XY Tesla на втором месте и занимает в общем 17% украинского рынка электромобилей.

Третье и четвертое место – местами поменялись Chevrolet и Renault.

Chevrolet теперь впереди, но всего на 19 авто.

Пятое место. BMW – наверное, это наивысшее достижение, и в дальнейшем позиция снизится.

Шестое и седьмое – Fiat и Volkswagen также поменялись местами за эти полгода. Но если у Фиата почти нечем поддерживать темпы роста, то у VW, наоборот, все только начинается.

Восьмое – Mercedes-Benz прибавил 131 авто и занимает восьмую строчку. Из них больше половины (78 EQC), по 5 шт. нового EQA и не совсем нового EQV, остальное уже знакомый B class electric.

Девятое и десятое место заняли – корейская парочка 🇰🇷 HYUNDAI и KIA.

140 лет, чтобы перейти на электромобили. Ранее глава научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев сообщал, что Украине понадобится 140 лет, чтобы полностью перейти на электромобили.

Но по его же словам, если бы переход на электромобили осуществлялся быстрее, то в Украине не хватило бы выработки электричества для обеспечения их потребностей. Так, если бы украинцы покупали 1 млн новых электромашин в год, и к 2030 году их стало 9 млн в стране, то для работы им бы понадобилось бы 18 млрд кВт-ч/год.

Справка Finance.ua:

18 из 20 крупнейших мировых автопроизводителей намерены увеличить количество доступных моделей и нарастить объемы производства электромобилей. При этом некоторые автопроизводители планируют перенастроить свои производственные линии, чтобы выпускать только электромобили:

  • Volvo будет продавать только электромобили с 2030 года;
  • Ford будет продавать в Европе только электромобили и плагин-гибриды уже с середины 2026 года и достигнет 100% продаж электромобилей в Европе с 2030 года;
  • General Motors планирует перейти на продажи только электрических легковых автомобилей к 2035 году;
  • Volkswagen стремится достичь 70% продаж электромобилей в Европе и 50% в Китае и США к 2030 году;
  • Stellantis нацелен на 70% продаж электромобилей в Европе и 35% в Соединенных Штатах.

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По материалам Finance.UA
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