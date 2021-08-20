Самые популярные электромобили среди украинцев (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится об экономии, рассказывает, какие электромобили пользуются среди украинцев наибольшей популярностью.
Неизменный лидер украинского рынка электромобилей Nissan с долей 52% пока, прочно удерживает эту позицию.
Согласно информации Минифраструктуры, с марта 2021 года Nissan продано почти 1200 электромобилей.
В основном это Leaf первого поколения, но и новые Nissan Leaf и даже 55 шт. китайских Nissan Sylphy ev, добавили свою лепту к позиции этого бренда.
Второе место. S3XY Tesla на втором месте и занимает в общем 17% украинского рынка электромобилей.
Третье и четвертое место – местами поменялись Chevrolet и Renault.
Chevrolet теперь впереди, но всего на 19 авто.
Пятое место. BMW – наверное, это наивысшее достижение, и в дальнейшем позиция снизится.
Шестое и седьмое – Fiat и Volkswagen также поменялись местами за эти полгода. Но если у Фиата почти нечем поддерживать темпы роста, то у VW, наоборот, все только начинается.
Восьмое – Mercedes-Benz прибавил 131 авто и занимает восьмую строчку. Из них больше половины (78 EQC), по 5 шт. нового EQA и не совсем нового EQV, остальное уже знакомый B class electric.
Девятое и десятое место заняли – корейская парочка 🇰🇷 HYUNDAI и KIA.
140 лет, чтобы перейти на электромобили. Ранее глава научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев сообщал, что Украине понадобится 140 лет, чтобы полностью перейти на электромобили.
Но по его же словам, если бы переход на электромобили осуществлялся быстрее, то в Украине не хватило бы выработки электричества для обеспечения их потребностей. Так, если бы украинцы покупали 1 млн новых электромашин в год, и к 2030 году их стало 9 млн в стране, то для работы им бы понадобилось бы 18 млрд кВт-ч/год.
18 из 20 крупнейших мировых автопроизводителей намерены увеличить количество доступных моделей и нарастить объемы производства электромобилей. При этом некоторые автопроизводители планируют перенастроить свои производственные линии, чтобы выпускать только электромобили:
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