Самые популярные электромобили среди украинцев (инфографика)

Finance.ua как портал, который заботится об экономии, рассказывает, какие электромобили пользуются среди украинцев наибольшей популярностью.

Неизменный лидер украинского рынка электромобилей Nissan с долей 52% пока, прочно удерживает эту позицию.

Согласно информации Минифраструктуры, с марта 2021 года Nissan продано почти 1200 электромобилей.

В основном это Leaf первого поколения, но и новые Nissan Leaf и даже 55 шт. китайских Nissan Sylphy ev, добавили свою лепту к позиции этого бренда.

Второе место. S3XY Tesla на втором месте и занимает в общем 17% украинского рынка электромобилей.

Третье и четвертое место – местами поменялись Chevrolet и Renault.

Chevrolet теперь впереди, но всего на 19 авто.

Пятое место. BMW – наверное, это наивысшее достижение, и в дальнейшем позиция снизится.

Шестое и седьмое – Fiat и Volkswagen также поменялись местами за эти полгода. Но если у Фиата почти нечем поддерживать темпы роста, то у VW, наоборот, все только начинается.

Восьмое – Mercedes-Benz прибавил 131 авто и занимает восьмую строчку. Из них больше половины (78 EQC), по 5 шт. нового EQA и не совсем нового EQV, остальное уже знакомый B class electric.

Девятое и десятое место заняли – корейская парочка 🇰🇷 HYUNDAI и KIA.

140 лет, чтобы перейти на электромобили. Ранее глава научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев сообщал, что Украине понадобится 140 лет, чтобы полностью перейти на электромобили.

Но по его же словам, если бы переход на электромобили осуществлялся быстрее, то в Украине не хватило бы выработки электричества для обеспечения их потребностей. Так, если бы украинцы покупали 1 млн новых электромашин в год, и к 2030 году их стало 9 млн в стране, то для работы им бы понадобилось бы 18 млрд кВт-ч/год.

Справка Finance.ua:

18 из 20 крупнейших мировых автопроизводителей намерены увеличить количество доступных моделей и нарастить объемы производства электромобилей. При этом некоторые автопроизводители планируют перенастроить свои производственные линии, чтобы выпускать только электромобили:

Volvo будет продавать только электромобили с 2030 года;

Ford будет продавать в Европе только электромобили и плагин-гибриды уже с середины 2026 года и достигнет 100% продаж электромобилей в Европе с 2030 года;

General Motors планирует перейти на продажи только электрических легковых автомобилей к 2035 году;

Volkswagen стремится достичь 70% продаж электромобилей в Европе и 50% в Китае и США к 2030 году;

к 2030 году; Stellantis нацелен на 70% продаж электромобилей в Европе и 35% в Соединенных Штатах.

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