Немцы за полгода скупили 90 тонн золота

В последнее время, из-за растущей инфляции, золото становится все более привлекательной частной инвестицией в Германии.
Как сообщает немецкая теленовостная служба Tagesschau со ссылкой на последние данные Всемирного совета по золоту, в первой половине текущего года покупка гражданами Германии золота в изделиях и слитках стала рекордной за последние 10 лет.
За полгода немцы купили 90 тонн золота. Это самый большой объем покупки за полгода со времен экономического кризиса 2009 года. Даже в разгар коронакризиса — в первой половине 2020 года — объемы продаж были меньше.
Германия обошла все страны Европы по показателю покупки драгоценного металла. Второе и третье места заняли Швейцария и Австрия соответственно.
В мире есть только одна страна, где золота за полгода купили больше. Это Китай.
Такая бурная активность немцев в скупке желтого металла объясняется ростом инфляции в стране. По состоянию на июль она достигла 3,8%, чего не было на протяжении последних 30 лет.
Граждане Германии накопили 9 тысяч тонн золота, что втрое превышает золотой запас Бундесбанка.
Согласно данным исследования, проведенного в этом году ReiseBank и Берлинским университетом им. Штайнбайса, общий объем золота, находящегося во владении немецких домохозяйств и Бундесбанка, составляет 6% мировых золотых резервов.
Инвесторы уже не ограничиваются золотыми слитками и нацелились на золотые монеты.
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