Межбанк: как День труда в США аукнется на курсе в Украине

Этот понедельник не станет бить рекорды по активности клиентов на валютном рынке, что при этом не означает, что на межбанке все будет тихо и скучно. Статистика торгов существенно упадет за счет выходного в США. Сегодня Америка отмечает День труда и поэтому все расчеты в доллару нашим клиентам и банкам придется проводить на условиях поставки доллара ТОМ (расчеты в гривне сегодня, поставка валюты завтра).
Непопулярная форма расчетов приведет к тому, что сегодня компании и банки будут в основном проводить свои сделки в евро и рубле, а вот долларовых операций будет немного. По нашему прогнозу, объем операций на торгах 6 сентября будет находиться в пределах не более 80−110 млн при заключении до 360−440 сделок.
Но именно малообъемный и вялый рынок — рай для спекулянтов. Они могут небольшими операциями «двигать» курс в нужную им сторону, чем, скорее всего, и займутся сегодня в первой половине дня. Валютные американские горки последних дней на межбанке потрепали нервы как покупателей, так и продавцов. Они частично дезориентированы по дальнейшему поведению курса. А именно такое состояние рынка и устраивает спекулянтов для проведения новых игр «на понижение» или «на повышение». Поэтому сегодня они будут стараться подстроиться под действия крупных игроков и максимально «качать» котировки в течение дня.
При особых «успехах» спекулянтов по раскачке котировок Нацбанку снова придется выходить на межбанк с соответствующей интервенцией. Как и всю прошлую неделю, именно от его ценника снова и будет зависеть «понимание» основными клиентами и самими банками желаемых уровней котировок с точки зрения регулятора.
Если же рынок будет относительно спокойным, НБУ с удовольствием выберет роль наблюдателя и возьмет передышку после достаточно активной работы на торгах на прошлой неделе. Напомним, что Нацбанк выходил на рынок в тот период 4 дня из 5 рабочих и купил $ 159 млн, а продал $ 7 млн. Это превышает средний запланированный самим же регулятором недельный объем покупок валюты (планировалось в среднем по $ 5 млн в день).
Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, в понедельник будут в пределах: доллар — коридор 26,75 — 27,00 грн, евро — коридор 31,70 — 32,10 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,87 / 26,89
евро — 31,94 / 31,97
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Топ-5 кредитных карт для путешественниковВчера, 13:31 - 818 4
Президентская команда готовит изменения в Конституцию2 ч. назад - 844 2
Получение гарантированного возмещения по вкладу в банке, который признан банкротомВчера, 11:00 - 3997 2
Киев предлагает достроить метро «Львовская брама» в рамках «Большой стройки»10 ч. назад - 820 2
Во II квартале предприятия Минэнерго получили 295 миллионов убытков7 ч. назад - 137 2
Что нужно знать заробитчанам о налогах в ПольшеВчера, 15:12 - 1733
5 главных советов от миллиардеров, как разбогатетьВчера, 20:20 - 1052
Через 10-15 лет в Украине нечем будет платить пенсии - прогнозВчера, 19:21 - 993 2
Президентская команда готовит изменения в Конституцию2 ч. назад - 844 2
Киев предлагает достроить метро «Львовская брама» в рамках «Большой стройки»10 ч. назад - 820 2
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету Alpha03.09.2021, 11:20 - 273 3
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1511
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 886
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2532 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3935 7