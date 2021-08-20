Межбанк: как День труда в США аукнется на курсе в Украине

Этот понедельник не станет бить рекорды по активности клиентов на валютном рынке, что при этом не означает, что на межбанке все будет тихо и скучно. Статистика торгов существенно упадет за счет выходного в США. Сегодня Америка отмечает День труда и поэтому все расчеты в доллару нашим клиентам и банкам придется проводить на условиях поставки доллара ТОМ (расчеты в гривне сегодня, поставка валюты завтра).

Непопулярная форма расчетов приведет к тому, что сегодня компании и банки будут в основном проводить свои сделки в евро и рубле, а вот долларовых операций будет немного. По нашему прогнозу, объем операций на торгах 6 сентября будет находиться в пределах не более 80−110 млн при заключении до 360−440 сделок.

Но именно малообъемный и вялый рынок — рай для спекулянтов. Они могут небольшими операциями «двигать» курс в нужную им сторону, чем, скорее всего, и займутся сегодня в первой половине дня. Валютные американские горки последних дней на межбанке потрепали нервы как покупателей, так и продавцов. Они частично дезориентированы по дальнейшему поведению курса. А именно такое состояние рынка и устраивает спекулянтов для проведения новых игр «на понижение» или «на повышение». Поэтому сегодня они будут стараться подстроиться под действия крупных игроков и максимально «качать» котировки в течение дня.

При особых «успехах» спекулянтов по раскачке котировок Нацбанку снова придется выходить на межбанк с соответствующей интервенцией. Как и всю прошлую неделю, именно от его ценника снова и будет зависеть «понимание» основными клиентами и самими банками желаемых уровней котировок с точки зрения регулятора.

Если же рынок будет относительно спокойным, НБУ с удовольствием выберет роль наблюдателя и возьмет передышку после достаточно активной работы на торгах на прошлой неделе. Напомним, что Нацбанк выходил на рынок в тот период 4 дня из 5 рабочих и купил $ 159 млн, а продал $ 7 млн. Это превышает средний запланированный самим же регулятором недельный объем покупок валюты (планировалось в среднем по $ 5 млн в день).

Курсы межбанка, по расчетам Finance.ua, в понедельник будут в пределах: доллар — коридор 26,75 — 27,00 грн, евро — коридор 31,70 — 32,10 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,60−27,05 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,55 до 32,15 грн при спреде до 30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах более узкого коридора от 31,75 до 32,05 грн при спреде до 25 копеек.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,87 / 26,89

евро — 31,94 / 31,97

Курсы валют на Межбанке

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