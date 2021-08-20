Пенсионный фонд перевыполнил план по поступлениям ЕСВ на 6,3 млрд грн (инфографика)

За восемь месяцев 2021 года поступления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) от единого социального взноса (ЕСВ) составили 191,2 млрд грн при плане в 184,9 млрд грн.
Согласно данным ПФУ, этого удалось достичь за счет перевыполнения плана поступлений в апреле — августе.
В частности, по данным Пенсионного фонда, в апреле перевыполнение плана поступлений от ЕСВ составило 3,3 млрд грн, в мае — на 1,8 млрд грн, в июне — 2,7 млрд грн, в июле — 1,1 млрд грн, в августе — 0,7 млрд грн.
В августе поступления от ЕСВ составили 26,1 млрд грн, еще 15,9 млрд грн на финансирование выплат пенсий поступило из госбюджета.
В общей сложности, в Пенсионный фонд за январь-август поступило 330 млрд грн, что на 30,4 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом, объем средств, полученных из госбюджета на финансирование пенсионных выплат и единовременной помощи в связи с карантином, за восемь месяцев 2021 года составил 116,2 млрд грн.
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