Каким будет курс доллара и фунта в 2022 — прогноз MUFG Bank

В краткосрочной перспективе стоимость американской валюты будет снижаться, тогда как уже во II квартале 2022-го курс евро к доллару может опуститься до 1,17 евро/доллар, передает Banker.ua со ссылкой на материалы ProFinance.
По мнению аналитиков MUFG Bank, в IV квартале 2021-го курс евро к доллару достигнет отметки 1,2000 евро/доллар, но уже в апреле-июне следующего года просядет до 1,17 евро/доллар.
Эксперты считают, что в ближайшие месяцы доллар пойдет на снижение из-за «голубиной» позицию ФРС относительно сокращения выкупа активов, но по мере приближения к 2022 году, при условии дальнейшего восстановления глобальной экономики, рынки наверняка повысят ожидания повышения ставок в 2023 году.
Это, отмечают в MUFG Bank, позволит поднять краткосрочную доходность и окажет поддержку доллару в паре с евро.
Что же касается фунта стерлингов, то, по мнению аналитиков банка, в ближайшие кварталы британская валюта должна укрепиться. Согласно прогнозу MUFG Bank, английский регулятор пойдет на нормализацию денежно-кредитной политики из-за высоких инфляционных рисков.
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