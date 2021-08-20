Альфа-Банк Украина разыгрывает миллион гривен

Всего за 9 месяцев цифровой банк Sense SuperApp от Альфа-Банка Украина скачали миллион пользователей. Отметить первый миллион в новом приложении банк решил щедро. Счастливчик выиграет миллион гривен и получит деньги прямо на карту после вычета налогов.
Чтобы испытать удачу, нужно:
Акция продлится 6 недель, с 5 сентября по 17 октября 2021 года. В результате – одному из участников достанется выигрыш в миллион гривен, а еще 100 клиентов получат по 1000 бонусов на счет программы лояльности Cash’U Club.
«Это наше спасибо за ваши восторги и хейты, за предложения и замечания, за “отписываюсь навсегда” и “остаюсь навеки” – за то, что вы с нами», – отмечают в банке.
Детальнее об акции по ссылке.
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