0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 218 0 Новости партнёров

Альфа-Банк Украина разыгрывает миллион гривен

Всего за 9 месяцев цифровой банк Sense SuperApp от Альфа-Банка Украина скачали миллион пользователей. Отметить первый миллион в новом приложении банк решил щедро. Счастливчик выиграет миллион гривен и получит деньги прямо на карту после вычета налогов.

Чтобы испытать удачу, нужно:

  • войти или установить мобильное приложение Sense SuperApp;
  • найти акцию в программе лояльности Cash’U Club;
  • обменять 20 бонусов на шанс выиграть миллион. Сколько угодно раз.

Акция продлится 6 недель, с 5 сентября по 17 октября 2021 года. В результате – одному из участников достанется выигрыш в миллион гривен, а еще 100 клиентов получат по 1000 бонусов на счет программы лояльности Cash’U Club.

«Это наше спасибо за ваши восторги и хейты, за предложения и замечания, за “отписываюсь навсегда” и “остаюсь навеки” – за то, что вы с нами», – отмечают в банке.

Детальнее об акции по ссылке.

По материалам Альфа-Банк
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Альфа-Банк
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.