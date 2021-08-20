Витренко назвал цену газа для теплокоммунэнерго, который они поставляют для населения

Глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что цена на газ для теплокоммунэнерго, который они поставляют для населения, составит 7,4 гривны.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

По его словам, это в три раза ниже, чем текущая стоимость на спотовых рынках.

Также он прокомментировал покупку газа для бюджетных организаций, заявив, что если предприятия теплокоммунэнерго будут брать газ для нужд таких учреждений, то они могут использовать этот объем по цене 7,4 гривны.

«Дальше тарифы будут устанавливать местные органы власти, которые имеют на то полномочия, люди которые получают газ не через теплокоммунэнерго, будут платить примерно 7,99 в большинстве регионов», — заявил он.

Отметим, что помимо самой цены газа, также существует плата за распределение (доставку) газа.

Справка Finance.ua:

годовой «фиксированный» тариф «Нафтогаза Украины“идля населения составляет 7,96 грн/куб. м;

коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго» предупреждает, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы этой осенью могут вырасти на 40% из-за дорогого газа;

газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», которая выполняет функции поставщика «последней надежды», установила тариф на газ для своих клиентов в сентябре 2021 года на уровне 12 гривен за кубометр (с НДС , но без платы за доставку). Цена на 22 копейки выше, чем в августе (11,78 гривен за кубометр).

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