Межбанк: курс доллара продолжил падение

Пятница на валютном рынке прошла позитивно для гривны, а попытки покупателей закрепить вчерашний успех и дальше «придавить» курс доллара — им сегодня удались в полной мере.
Активной «борьбы» по курсу продавцы организовать не смогли и противостояние курсовых интересов основной группы продавцов и покупателей в этот раз закончилось полной «победой» последних. В итоге, за день доллар подешевел с 26,95/26,97 до 26,875/26,895 гривен, а евро с 32,01/32,03 до 31,95/31,97 гривен.
Продавцы уже в первый час сессии не смогли оказать достойного сопротивления покупателям и в результате к 11 часам доллар подешевел с 26,95/26,97 до 26,925/26,945 гривен. Предложение превышало спрос и уже после 11 часов Нацбанк вышел на торги с покупкой доллара не выше 26,93 гривен. Пока он выкупал валюту до своих стандартных $ 5 млн, курс еще как-то держался в этих же пределах, но как только НБУ ушел, курс снова пошел вниз.
До обеда он находился в узком коридоре 26,915−26,92/26,935−26,94 гривен, но затем число желающих купить валюту стремительно сократилось, а оставшиеся покупатели откровенно стали занижать свои котировки. Продавцов же еще хватало. К 15 часам доллар просел до 26,895/26,915 гривен, а затем на уже пустеющем рынке отдельными сделками покупатели «додавили» его до уровня 26,875/26,895 гривен к завершению пятничной сессии.
Главные события 3 сентября на валютном рынке:
1). Доллар подешевел еще на 7,5 копеек — с утренних 26,95/26,97 гривен до 26,875/26,895 гривен к концу сессии.
2). Нацбанк выходил сегодня на межбанк утром с покупкой доллара по цене не выше 26,93 гривен и купил $ 5 млн. Мог бы купить и больше, но не захотел и ушел с рынка еще до 12 часов.
3). Справочный курс НБУ на 12:00 сегодня находился на отметке 26,9367 гривен за доллар, а официальный курс на 6 сентября 2021 года установлен на уровне 26,9298 гривен за доллар.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США — 26,89 / 26,91
евро — 31,93 / 31,96
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1872 / 1,1874
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