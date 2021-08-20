Представлен электрический концепт-кар Audi Grandsphere, заточенный под автономное вождение

Audi представила концепт электромобиля Grandsphere, ключевой особенностью которого является адаптация под автономное вождение. Техническая часть транспортных средств меняется, с ней меняется и общий подход к проектированию машин.
Электромобиль подстраивается под предпочитаемый стиль вождения своего владельца. Если он не хочет управлять машиной сам, руль и педали просто убираются, а водитель практически становится пассажиром в комфортном салоне с отделкой из дерева. Бортовая система лишена традиционного экрана, вся необходимая информация проецируется на поверхность деревянной приборной панели под лобовым стеклом. Если же у водителя возникает желание управлять автомобилем самостоятельно, перед ним появляются педали и рулевое колесо.
Audi Grandsphere является вторым концепт-каром из трёх в новой серии. Первым был Skysphere, выполненный в несколько агрессивном дизайне и способный менять длину колёсной базы в зависимости от режима езды. В режиме Grand Touring для дальних поездок она удлиняется, а при активации режима Sports сокращается на 250 мм для повышения манёвренности. Используемое в названии слово «Sphere» — своеобразная метафора, трёхмерное представление колец в логотипе автопроизводителя. Хотя не совсем понятно, почему в этой серии три, а не четыре концепт-кара.
Фото: audi-mediacenter.com
В концепте Audi Grandsphere подразумевается автопилот 4 уровня — машина осуществляет управление в автономном режиме лишь при определённых условиях, присутствие водителя пока ещё обязательно. И от этого зависит конфигурация интерьера. Многие автопроизводители в настоящий момент пересматривают основы проектирования машин с учётом новых возможностей.
Audi характеризует концепт Grandsphere как «салон премиум-класса с максимумом пространства», и это оправдано. При габаритах 5,35 м в длину, 2 м в ширину и 1,39 м в высоту длина колёсной базы составляет 3,19 м, модель оказалась крупнее актуальной A8. Передние и задние двери открываются в противоположные стороны, при отсутствии центральной стойки посадка в салон представляется более чем комфортной.
Фото: audi-mediacenter.com
Программная платформа подстраивается под индивидуальные потребности владельца, запоминая, какими пунктами меню он пользуется чаще и предлагая релевантные опции. Поддерживаются отслеживание движений глаз, жестовое и голосовое управление, сенсорный интерфейс и рукописный ввод. Присутствуют и развлекательные функции — машина комплектуется даже очками виртуальной реальности.
Фото: audi-mediacenter.com
На борту Audi Grandsphere присутствуют два электродвигателя — на передней и задней осях. Они обеспечивают машине полный привод, а их суммарная мощность составляет 530 кВт (720 л.с.) при крутящем моменте 960 Н·м. Этого хватает, чтобы обеспечить разгон до 100 км/ч чуть более чем за 4 с. Максимальная скорость не уточняется, но известно, что она ограничена для увеличения запаса хода.
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