0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 43 0

Представлен электрический концепт-кар Audi Grandsphere, заточенный под автономное вождение

Представлен электрический концепт-кар Audi Grandsphere, заточенный под автономное вождение

Audi представила концепт электромобиля Grandsphere, ключевой особенностью которого является адаптация под автономное вождение. Техническая часть транспортных средств меняется, с ней меняется и общий подход к проектированию машин.

Электромобиль подстраивается под предпочитаемый стиль вождения своего владельца. Если он не хочет управлять машиной сам, руль и педали просто убираются, а водитель практически становится пассажиром в комфортном салоне с отделкой из дерева. Бортовая система лишена традиционного экрана, вся необходимая информация проецируется на поверхность деревянной приборной панели под лобовым стеклом. Если же у водителя возникает желание управлять автомобилем самостоятельно, перед ним появляются педали и рулевое колесо.

Audi Grandsphere является вторым концепт-каром из трёх в новой серии. Первым был Skysphere, выполненный в несколько агрессивном дизайне и способный менять длину колёсной базы в зависимости от режима езды. В режиме Grand Touring для дальних поездок она удлиняется, а при активации режима Sports сокращается на 250 мм для повышения манёвренности. Используемое в названии слово «Sphere» — своеобразная метафора, трёхмерное представление колец в логотипе автопроизводителя. Хотя не совсем понятно, почему в этой серии три, а не четыре концепт-кара.


Фото: audi-mediacenter.com

В концепте Audi Grandsphere подразумевается автопилот 4 уровня — машина осуществляет управление в автономном режиме лишь при определённых условиях, присутствие водителя пока ещё обязательно. И от этого зависит конфигурация интерьера. Многие автопроизводители в настоящий момент пересматривают основы проектирования машин с учётом новых возможностей.

Audi характеризует концепт Grandsphere как «салон премиум-класса с максимумом пространства», и это оправдано. При габаритах 5,35 м в длину, 2 м в ширину и 1,39 м в высоту длина колёсной базы составляет 3,19 м, модель оказалась крупнее актуальной A8. Передние и задние двери открываются в противоположные стороны, при отсутствии центральной стойки посадка в салон представляется более чем комфортной.


Фото: audi-mediacenter.com

Программная платформа подстраивается под индивидуальные потребности владельца, запоминая, какими пунктами меню он пользуется чаще и предлагая релевантные опции. Поддерживаются отслеживание движений глаз, жестовое и голосовое управление, сенсорный интерфейс и рукописный ввод. Присутствуют и развлекательные функции — машина комплектуется даже очками виртуальной реальности.


Фото: audi-mediacenter.com

На борту Audi Grandsphere присутствуют два электродвигателя — на передней и задней осях. Они обеспечивают машине полный привод, а их суммарная мощность составляет 530 кВт (720 л.с.) при крутящем моменте 960 Н·м. Этого хватает, чтобы обеспечить разгон до 100 км/ч чуть более чем за 4 с. Максимальная скорость не уточняется, но известно, что она ограничена для увеличения запаса хода.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.