В бюджете-2022 планируют заложить финансирование образования на уровне 7,2% ВВП, здравоохранения – 4,5% ВВП

В Минфине планируют на 2022 год заложить по сводному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение, около 7,2% – по сводному бюджету на образование.

Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев на встрече со Сторонами профсоюзов и Сторонами работодателей по вопросу формирования основных показателей госбюджета 2022.

По словам Ермоличева, сейчас Минфин готовит проект госбюджета на следующий год на основе одобренной Верховной Радой Бюджетной декларации на 2022 — 2024 годы, которой определены основные задачи и приоритеты бюджета на последующие годы.

По его словам, задача Минфина — уменьшить дефицит государственного бюджета до 2024 года.

«Подготовка проекта Государственного бюджета Украины на 2022 год осуществляется в условиях ограниченного финансового ресурса с учетом необходимости подготовки сбалансированного и реалистичного проекта. Состоялись дискуссии с главными распорядителями бюджетных средств по определению приоритетных направлений финансирования. Один из главных приоритетов — это обороноспособность страны, финансирование медицины и поднятие заработных плат медикам. Планируем на следующий год заложить по сводному бюджету на уровне 4,5% ВВП на здравоохранение», — сказал замминистра финансов.

«В образовательной отрасли средства должны работать на образование. В следующем году планируется около 7,2% ВВП по сводному бюджету. Мы предусматриваем возможность обновления материально-технической базы школ и поддержку организации качественного питания учащихся в учреждениях общего среднего образования», — добавил он.

«Также во время совещания обсуждались основные аспекты государственного бюджета на 2022 год, а именно: проблемы выплаты задолженности заработных плат работников угольной отрасли, увеличение финансирования медицинской отрасли, выплат заработных плат в сфере здравоохранения, вопросы формирования механизма расчета заработной платы педагогам, насущные проблемы Пенсионного фонда, необходимость увеличения прожиточного минимума и минимальной заработной платы», — говорится в сообщении Минфина.