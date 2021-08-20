От 22 до 93 тыс. грн: какую зарплату получают в Министерстве образования и науки

Министерство образования и науки рассказало о размере заработных плат министра, его заместителей и руководителей отделов, департаментов и директоратов.
Об этом МОН сообщило в ответ на запрос “Новой украинской школы”.
Сам министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет “чистыми” за июль получил 53 820 грн, а его первый заместитель Николай Кизим — 36 211 грн.
Сколько получили другие должностные лица Министерства образования и науки (размер указан уже с учетом всех налогов и сборов):
Самую низкую заработную плату в июле среди руководителей министерства получил начальник отдела прессы и информации Валентин Колечкин – 22 923 грн. Самая высокая зарплата была у директора департамента аттестации кадров высшей квалификации Светланы Криштоф – 97 534 грн.
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