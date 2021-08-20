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От 22 до 93 тыс. грн: какую зарплату получают в Министерстве образования и науки

От 22 до 93 тыс. грн: какую зарплату получают в Министерстве образования и науки

Министерство образования и науки рассказало о размере заработных плат министра, его заместителей и руководителей отделов, департаментов и директоратов.

Об этом МОН сообщило в ответ на запрос “Новой украинской школы”.

Сам министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет “чистыми” за июль получил 53 820 грн, а его первый заместитель Николай Кизим — 36 211 грн.

Сколько получили другие должностные лица Министерства образования и науки (размер указан уже с учетом всех налогов и сборов):

  • заместитель министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации — 46 547 грн;

  • заместители министра: Любомира Мандзий — 29 218 грн, Светлана Даниленко — 93 380 грн, Игорь Гарбарук — 44 843 грн, Вера Рогова — 46 266 грн;
  • заместитель министра по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко — 45 914 грн;
  • директора департаментов: аттестации кадров высшей квалификации Светлана Криштоф — 97 534 грн, обеспечение документооборота, контроля и технологий Инна Ерко — 40 826 грн, кадрового обеспечения Наталья Фурлет — 38 057 грн;
  • начальники управлений: бухгалтерского учета и отчетности Леся Поливач — 35 439 грн, по вопросам государственного имущества и предприятий Евгений Глушко — 29 345 грн, международного сотрудничества и протокола Стелла Шаповал — 82 695 грн.

Самую низкую заработную плату в июле среди руководителей министерства получил начальник отдела прессы и информации Валентин Колечкин – 22 923 грн. Самая высокая зарплата была у директора департамента аттестации кадров высшей квалификации Светланы Криштоф – 97 534 грн.

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По материалам Finance.UA
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