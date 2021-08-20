Киев предлагает достроить метро «Львовская брама» в рамках «Большой стройки»

Киев подал более 20 инфраструктурных проектов для возможной реализации в рамках программы «Большая стройка» в Киеве в 2022 году.

Об этом говорится в сообщении Киевгорадминистрации.

«Мы имеем амбициозные планы по дальнейшему развитию города, касающиеся всех сфер жизнедеятельности. Мы планируем воплотить еще ряд масштабных проектов, часть которых предложили поддержать в рамках программы Президента Украины «Большая стройка», — отметил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, речь идет о нескольких объектах транспортной инфраструктуры, социальной и образовательной сфер, здравоохранения, культурного наследия и культуры, объектов реставрации. В частности, речь идет о Доме учителя, мосте имени Патона, кинотеатре «Киевская Русь» и строительстве станционного комплекса «Львовская брама».

«В госбюджет столица отдает 60% НДФЛ — больше всех городов страны, покрывает расходы на льготный проезд в общественном транспорте. Киев выполняет функции столицы, при этом не получая в последние годы средств на развитие инфраструктуры города. Поэтому столица надеется на плодотворное сотрудничество в рамках предложенных проектов», — подчеркнул Поворозник.