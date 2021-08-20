ЕС будет меньше платить за вакцины AstraZeneca в случае задержек поставок

Еврокомиссия и производитель вакцин против коронавируса AstraZeneca урегулировали правовой спор.
Об этом говорится на сайте компании.
В соответствии с соглашением, AstraZeneca обязуется доставить 60 млн доз вакцины от COVID-19 к концу третьего квартала 2021 году, 75 млн — до конца года и 65 млн — до конца первого квартала 2022 года. В случае задержки вакцины будут оплачиваться со скидкой.
«Я очень рад, что мы смогли достичь понимания, которое позволяет нам работать с Европейской комиссией, чтобы помочь преодолеть пандемию», — заявил исполнительный вице-президент AstraZeneca Рууд Доббер.
Напомним, ранее Еврокомиссия подала иск против компании AstraZeneca за невыполнение условий контракта на поставку вакцин от COVID-19 в ЕС.
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