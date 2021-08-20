Украина открыта для инвестиций в IT-сектор: Зеленский призвал инвесторов из Кремниевой долины

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина будет максимально способствовать иностранным и украинским инвесторам и является очень гибкой с точки зрения изменения законодательства, которое будет способствовать инвестициям. Finance.ua как портал, следящий за экономическим развитием Украины, рассказывает, как президент планирует привлекать иностранных инвесторов.
Во время встречи с ведущими инвесторами, представителями венчурных фондов и акселераторов Кремниевой долины Зеленский сообщил, что Украина быстро трансформируется и внедряет инновации.
«За последний год нам удалось сделать настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать», – подчеркнул Глава государства в начале мероприятия.
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Президент отметил, что за последние два года Украина сделала огромный скачок к созданию цифрового государства, а украинский IT-сектор имеет значительный потенциал, особенно с точки зрения человеческих ресурсов. По его словам, Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом.
Владимир Зеленский убежден, что Украина также имеет высокий потенциал для разработки собственных продуктов, и нужно обеспечить условия для его реализации.
«Для этого мы создаем один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний «Дія City», – подчеркнул он.
Каких результатов ожидают от реализации «Дія City». По словам Президента, благодаря его реализации доходы IT-отрасли в Украине за три-пять лет могут вырасти с 6 млрд долл. до 16,5 млрд долл. в год. Доля украинского IT-сектора вырастет до 10% ВВП. Ожидается увеличение количества рабочих мест в IT-отрасли до 450 тысяч к 2025 году.
Владимир Зеленский заверил, что Украина максимально будет способствовать иностранным и украинским инвесторам. Специальный правовой режим направлен на создание в нашей стране компаний с капитализацией более 100 млн долл., которые будут резидентами Украины.
Планы государства. Вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров отметил, что более года в стране действует Украинский фонд стартапов, и государство уже профинансировало более 100 проектов. Также планируется создание Фонда фондов, когда государство не просто будет инвестировать в стартапы, но и направлять средства в частные фонды.
Министр отметил, что Украина развивает рынок виртуальных активов, в стране существует одно из крупнейших в мире сообществ блокчейн-разработчиков, украинское государство создает привлекательную юрисдикцию для украинских и иностранных криптокомпаний, модернизирует платежный рынок, что позволит даже Национальному банку выпускать цифровую валюту.
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