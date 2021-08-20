SkyUp запускает новый рейс в Польшу

С 20 сентября 2021 года авиакомпания SkyUp начнет выполнение рейсов по маршруту Киев — Лодзь — Киев. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал о ценах и графике рейсов.

Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и средам. Вылеты как из Киева, так и обратные из Лодзи запланированы на удобное вечернее время.

Стоимость билетов:

Киев – Лодзь от 754 грн;

Лодзь – Киев от 703 грн.

Правила въезда в Республику Польша

Сейчас Польша еще не открыла полностью границы для украинцев, однако определенные категории населения имеют право посещать страну. Среди них граждане:

которые являются супругами или детьми граждан Республики Польша или находятся под постоянной опекой граждан Республики Польша;

имеют Карту Поляка;

имеют право на постоянное или временное проживание на территории Республики Польша;

имеют право на выполнение работ на территории Республики Польша на той же основе, что и граждане Польши, у которых есть разрешение на трудоустройство или подтверждение намерения выполнения сезонных работ, подтверждение поручения на выполнение работ иностранцу на территории Республики Польша, выполняют работу на территории Республики Польша или предоставляют документы, подтверждающие, что выполнение работы начнется сразу после пересечения границы;

получают образование в Польше (ученики, студенты, слушатели, соискатели последипломного образования, докторанты);

являются учеными, которые проводят исследования на территории Польши;

являются членами семей (супруги, дети) гражданина Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле ( EFTA ) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации;

) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации; имеют разрешение на постоянное проживание или карту долгосрочного резидента страны-члена Европейского Союза, Европейского Соглашения о свободной торговле ( EFTA ) — Стороны Соглашения о Европейском экономическом пространстве или Швейцарской Конфедерации, или являются членами их семей (супруги, дети), которые въезжают в Польшу с целью транзита по ее территории;

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имеют польскую национальную визу с целью репатриации или визу с целью прибытия в Республику Польша в качестве члена ближайшей семьи репатрианта;

прибывающие в Республику Польша в качестве спортсмена, члена тренировочного штаба, врача, физиотерапевта или судьи, в связи с участием в международных профессиональных спортивных соревнованиях;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью прибытия по гуманитарным причинам, что представляет интерес для Польши, или ее международным обязательствам;

въезжают в Польшу на основании визы, выданной с целью участия в программе Poland. Business Harbour.

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