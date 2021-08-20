SkyUp запускает новый рейс в Польшу

С 20 сентября 2021 года авиакомпания SkyUp начнет выполнение рейсов по маршруту Киев — Лодзь — Киев. Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, узнал о ценах и графике рейсов.
Полеты будут выполняться дважды в неделю: по понедельникам и средам. Вылеты как из Киева, так и обратные из Лодзи запланированы на удобное вечернее время.
Стоимость билетов:
Правила въезда в Республику Польша
Сейчас Польша еще не открыла полностью границы для украинцев, однако определенные категории населения имеют право посещать страну. Среди них граждане:
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