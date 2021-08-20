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В ФГВФЛ рассказали, сколько денег привлекли от продажи активов неплатежеспособных банков

В ФГВФЛ рассказали, сколько денег привлекли от продажи активов неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов в августе 2021 года провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых банков, на общую сумму 382,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Всего в августе проведен 671 открытый электронный аукцион, из них 36 – результативные. Остальные торги не состоялись из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества.

В частности, успешно завершились аукционы по продаже активов десяти банков, а именно:

  • АО «ВТБ Банк» (недвижимое имущество, земельный участок и основные средства, пул имущественных прав на недвижимое имущество) – 309,3 млн грн;
  • АО «Мисто Банк» (недвижимое имущество и основные средства, транспорт, кредиты юридических и физических лиц) – 66,7 млн грн;
  • АО АКБ «Аркада» (земельные участки, основные средства и кредиты физических лиц) – 2,6 млн грн;
  • АО «Дельта Банк» (пул недвижимого имущества, пул земельных участков) – 1,3 млн грн;
  • ПАО «ЧБРР» (недвижимое имущество) – 941 148 грн;
  • ПАО «КБ «Премиум» (кредиты физических лиц) – 689 804 грн;
  • АО «Банк «Финансы и Кредит» (недвижимое имущество, кредиты физических лиц) – 554 305 грн;
  • ПАТ «ЗлатоБанк» (основные средства, предметы нумизматики, фалеристики и активы культурной ценности) – 409 043 грн;
  • АО «Родовид Банк» (основные средства) – 45 689 грн;
  • ПУАТ «Фидобанк» (пул ценных бумаг) – 1 407 грн.

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По состоянию на 1 сентября 2021 года по результатам 36 успешных аукционов получена оплата по 10 лотам на общую сумму 18,6 млн грн, из них по 5 сделкам уже заключены соответствующие договоры купли-продажи.

Кроме этого, в течение августа от непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам выручено 0,03 млн. грн.

Куда направляются эти средства? Все средства, полученные от продажи активов, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.

Как происходит продажа активов. Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе «Prozorro.Продажи”, по открытой и прозрачной процедуре. Каждый желающий может принять участие в торгах, кроме заемщиков и поручителей по кредитам. Победителем аукциона становится участник, который предложит самую высокую цену за лот.

Подробная информация о запланированных торгах и результаты продажи активов размещена на сайте Фонда в разделе «Продажа активов» по ссылке.

По материалам Finance.UA
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