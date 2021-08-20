В ФГВФЛ рассказали, сколько денег привлекли от продажи активов неплатежеспособных банков

Фонд гарантирования вкладов в августе 2021 года провел успешные аукционы по продаже активов ликвидируемых банков, на общую сумму 382,6 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.
Всего в августе проведен 671 открытый электронный аукцион, из них 36 – результативные. Остальные торги не состоялись из-за отсутствия участников, заинтересованных в покупке имущества.
В частности, успешно завершились аукционы по продаже активов десяти банков, а именно:
По состоянию на 1 сентября 2021 года по результатам 36 успешных аукционов получена оплата по 10 лотам на общую сумму 18,6 млн грн, из них по 5 сделкам уже заключены соответствующие договоры купли-продажи.
Кроме этого, в течение августа от непосредственной продажи активов физическим и юридическим лицам выручено 0,03 млн. грн.
Куда направляются эти средства? Все средства, полученные от продажи активов, Фонд направляет на расчеты с кредиторами неплатежеспособных банков.
Как происходит продажа активов. Аукционы по продаже активов проходят в электронной системе «Prozorro.Продажи”, по открытой и прозрачной процедуре. Каждый желающий может принять участие в торгах, кроме заемщиков и поручителей по кредитам. Победителем аукциона становится участник, который предложит самую высокую цену за лот.
Подробная информация о запланированных торгах и результаты продажи активов размещена на сайте Фонда в разделе «Продажа активов» по ссылке.
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