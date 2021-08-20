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Минфин прогнозирует ускорение экономики Украины в конце года

Минфин прогнозирует ускорение экономики Украины в конце года

Министр финансов Украины Сергей Марченко ожидает, что реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины по итогам 2021 года возрастет минимум на 4%. Инфляция составит около 10%.

Об этом Марченко заявил на 7-м Украинском финансовом форуме группы ICU.

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Как отметил министр, последние оценки инвестбанков и международных финансовых организаций в отношении Украины являются сдержанными. Однако на конец года приходятся основные капитальные инвестиции и основные расходы.

«Ситуация будет лучше, чем дают оценки аналитики, основываясь на результатах ВВП второго квартала», — сказал он.

Министр напомнил, что основной драйвер экономики Украины сейчас — частное потребление, а розничный товарооборот растет на 13−14%. Кроме того, ожидается рост в строительстве.

«Я думаю, что 4% роста ВВП, как минимум, будет у нас в этом году», — сказал министр.

Кроме того, он выразил надежду, что инфляцию в 2021 году удастся удержать в пределах 10%.

«По поводу инфляции. Есть надежда, что удастся удержать инфляцию в пределах 10%, не превышая 10 процентов. И в принципе я здесь скажу, что Минфин не заинтересован в раскрутке маховика инфляции», – заявил Марченко.

По материалам РБК-Украина
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