Как за пять лет изменилось количество ФЛП и компаний

5 сентября украинские бизнесмены отмечают день предпринимателя. Как пишет Обозреватель, за последние пять в стране заметно выросло количество предприятий, работающих как юридические лица, – на 118 тысяч. А вот физлиц-предпринимателей (ФЛП) стало меньше – на 25 тысяч.
Количество ФЛП с 2017 года практически все время росло. Причиной общего уменьшения по сравнению с 2016 годом стало массовое закрытие ФЛП в конце 2016 – начале 2017 года. Физлица-предприниматели начали сниматься с регистрации из-за введения обязательной уплаты ЕСВ (единого социального взноса, 22% от минимальной зарплаты).
Сколько юрлиц-предприятий работало в Украине (по данным Госстата без учета политпартий, госорганов, профсоюзов, религиозных и благотворительных организаций, ОСББ и т.д.):
Сколько ФЛП были активными (по данным Опендатабот):
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