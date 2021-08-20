Как за пять лет изменилось количество ФЛП и компаний

5 сентября украинские бизнесмены отмечают день предпринимателя. Как пишет Обозреватель, за последние пять в стране заметно выросло количество предприятий, работающих как юридические лица, – на 118 тысяч. А вот физлиц-предпринимателей (ФЛП) стало меньше – на 25 тысяч.

Количество ФЛП с 2017 года практически все время росло. Причиной общего уменьшения по сравнению с 2016 годом стало массовое закрытие ФЛП в конце 2016 – начале 2017 года. Физлица-предприниматели начали сниматься с регистрации из-за введения обязательной уплаты ЕСВ (единого социального взноса, 22% от минимальной зарплаты).

Сколько юрлиц-предприятий работало в Украине (по данным Госстата без учета политпартий, госорганов, профсоюзов, религиозных и благотворительных организаций, ОСББ и т.д.):

в 2016 году – 981,9 тыс.;

в августе 2021 года – 1,1 млн.

Сколько ФЛП были активными (по данным Опендатабот):

в 2016 году – 1,98 млн;

в августе 2021 года – 1,95 млн.

Справка Finance.ua:

для некоторых ФЛП предлагают отменить обязательные РРО ;

Кабинет Министров представил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, в которой заложили минимальную зарплату и прожиточный минимум. Налоги для ФЛП вырастут;