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Как за пять лет изменилось количество ФЛП и компаний

Как за пять лет изменилось количество ФЛП и компаний

5 сентября украинские бизнесмены отмечают день предпринимателя. Как пишет Обозреватель, за последние пять в стране заметно выросло количество предприятий, работающих как юридические лица, – на 118 тысяч. А вот физлиц-предпринимателей (ФЛП) стало меньше – на 25 тысяч.

Количество ФЛП с 2017 года практически все время росло. Причиной общего уменьшения по сравнению с 2016 годом стало массовое закрытие ФЛП в конце 2016 – начале 2017 года. Физлица-предприниматели начали сниматься с регистрации из-за введения обязательной уплаты ЕСВ (единого социального взноса, 22% от минимальной зарплаты).

Сколько юрлиц-предприятий работало в Украине (по данным Госстата без учета политпартий, госорганов, профсоюзов, религиозных и благотворительных организаций, ОСББ и т.д.):

  • в 2016 году – 981,9 тыс.;
  • в августе 2021 года – 1,1 млн.

Сколько ФЛП были активными (по данным Опендатабот):

  • в 2016 году – 1,98 млн;
  • в августе 2021 года – 1,95 млн.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров представил бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, в которой заложили минимальную зарплату и прожиточный минимум. Налоги для ФЛП вырастут;
  • также Кабмин изменил объем дохода в течение календарного года, при превышении которого плательщики единого налога второй-четвертой групп обязаны применять регистраторы расчетных операций (РРО, кассовые аппараты).
По материалам Обозреватель
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