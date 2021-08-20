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Дело о завладении $20 млн государственного «Ощадбанка» передали в суд

Дело о завладении $20 млн государственного «Ощадбанка» передали в суд

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направили в суд обвинительный акт в отношении 12 человек по делу о завладении $20 млн государственного «Ощадбанка».

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Среди обвиняемых – собственники и служебные лица предприятий группы «Креатив», служащие АО «Ощадбанк» и независимый оценщик.

По информации следствия, в 2013-2015 годах служащие частных предприятий, входивших в группу «Креатив», в сговоре с должностными лицами АО «Ощадбанк», подделав документы, незаконно получили в госбанке $20 млн кредита (160 млн грн в эквиваленте на момент совершения преступления) якобы на покупку семян подсолнечника.

После получения средств тогдашние владельцы группы «Креатив» вывели их за границу на счета подконтрольных им компаний, зарегистрированных в Белизе и Швейцарии. А впоследствии этими же деньгами оплатили покупку корпоративных прав юридических лиц, владевших дорогой недвижимостью.

27 сентября 2019 года НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-нардепу, который одновременно был бенефициарным владельцем группы компаний «Креатив» и организатором коррупционной схемы по завладению средствами «Ощадбанка». На данный момент производство в отношении нардепа закрыто в связи с его смертью.

По материалам Mind
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