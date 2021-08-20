ПриватБанк на пять часов приостановит транзакции, работу банкоматов, терминалов и приложения

ПриватБанк предупреждает клиентов об ограничениях в работе сервисов и невозможности совершения операций в ночь на 4 сентября.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
“Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и совершать операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки”, – говорится в сообщении.
Когда. Оптимизация процессинга будет проводиться сегодня ночью с 1:00 до 6:00.
Клиентов банка призывают позаботиться о наличности заблаговременно и извиняются за неудобства.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Клиенты monobank получили более 2,4 млрд грн кешбэка - ГороховскийВчера, 16:16 - 797 14
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)Вчера, 17:30 - 1793 6
Тарифы на тепло и горячую воду в столице могут взлететь на 40% - Киевтеплоэнерго4 ч. назад - 650 5
Гетманцев опроверг вероятность подорожания жилья на 40% из-за новых налоговВчера, 13:33 - 1707 5
Зарплаты мужчин и женщин в Украине: кто и сколько зарабатывает5 ч. назад - 431 4
В каких случаях могут забрать жилье за долгиВчера, 12:00 - 1851
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)Вчера, 17:30 - 1793 6
Межбанк: почему доллар подешевел, и чего ждать завтраВчера, 18:14 - 1742
Гетманцев опроверг вероятность подорожания жилья на 40% из-за новых налоговВчера, 13:33 - 1707 5
Альфа-Банк Украина повысил кешбэк в полтора раза за расчеты кредитными картамиВчера, 15:12 - 1681
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету AlphaОколо часа назад - 23
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1397
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 818
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2351 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3734 7