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ПриватБанк на пять часов приостановит транзакции, работу банкоматов, терминалов и приложения

ПриватБанк на пять часов приостановит транзакции, работу банкоматов, терминалов и приложения

ПриватБанк предупреждает клиентов об ограничениях в работе сервисов и невозможности совершения операций в ночь на 4 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

“Временно не будут работать транзакции по картам, Приват24 для физлиц и бизнеса, LiqPay, а также сеть банкоматов, терминалов и POS-терминалов банка. Мы проводим такие работы, чтобы вы смогли оплачивать покупки и совершать операции легко и без проблем, а Приват выдержал любые нагрузки”, – говорится в сообщении.

Когда. Оптимизация процессинга будет проводиться сегодня ночью с 1:00 до 6:00.

Клиентов банка призывают позаботиться о наличности заблаговременно и извиняются за неудобства.

По материалам Finance.UA
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