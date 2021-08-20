Эксперты назвали компании, продавшие больше всего электромобилей в 2020

По данным исследования японского издания Nikkei Asia Review, проведенного совместно с исследовательской фирмой Patent Results, Toyota Motor занимает первое место в мире по важности своих патентов в Соединенных Штатах. Японская Nissan Motor, производитель электрического Leaf, заняла шестое место.
Только 13 американских компаний вошло в топ-50. Ford Motor оказалась на втором месте, а General Motors – на четвертом месте. Лидер в сегменте электромобилей по объемам продаж Tesla занял восьмую строчку.
В лучшие 50 вошли два китайских концерна – производители электромобилей BYD и Nio заняли 32-е и 47-е места соответственно.
Анализ охватывает патенты, касающиеся компонентов электромобилей, таких как двигатели и аккумуляторы, а также зарядных станций и другой инфраструктуры, связанной с этим типом транспортных средств. Toyota набрала 8363 балла, за ней следуют Ford с 6564 баллами и Honda с 3849 баллами. Tesla может похвастаться 1741 баллом.
Составители рейтинга объясняют конкурентоспособность Японии в технологии электромобилей успехами гибридных автомобилей. Гибриды и электрокары имеют много общих компонентов, необходимых для их производства и эксплуатации. Toyota выпустила первый в мире серийный гибридный автомобиль Prius в 1997 году, до основания Tesla. Японский автопроизводитель силен в технологиях, которые, помимо прочего, контролируют процесс зарядки и разрядки аккумуляторов.
По данным EV Sales, в 2020 году Tesla продала больше электромобилей, чем любая другая компания. BYD и шесть других китайских компаний входят в топ-20, на их долю приходится около 20% от общего объема продаж. Среди японских компаний Nissan занимает 14-е место, а Toyota – 17-е.
С точки зрения патентной конкурентоспособности Tesla близка к Nissan, который, согласно рейтингу, утроил количество патентов в США, связанных с электромобильными технологиями.
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