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«Дорогу президентов» отремонтировали за рекордные три месяца

«Дорогу президентов» отремонтировали за рекордные три месяца

В Винницкой области открыли движение транспорта по обновленной трассе Р-08 Немиров — Ямполь. Эта дорога является частью маршрута из Киева в Кишинев и в народе уже получила название «дорога президентов».

Все 116 км трассы Немиров — Ямполь восстановили за рекордные три месяца по программе президента Владимира Зеленского «Большая стройка», сообщает Винницкая ОГА.

Дорогу до границы с Молдовой отремонтировали с использованием современных технологий и обеспечением соответствующих требований по освещению, обустройству обочин и т. д. Подрядчик уверяет: дорожное покрытие прослужит минимум 7 лет.

«Вблизи населенных пунктов обустраивается освещение, тротуары, наносится разметка», — рассказал председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов.


Фото: Винницкая ОГА

Ремонт дороги государственного значения Р-08 Немиров — Ямполь начали 18 мая 2021 года, завершили — 20 августа 2021 года. За это время специалисты выполнили фрезерование старого покрытия, провели регенерацию конструктивных слоев дорожной одежды, обустроили выравнивающий слой из крупнозернистой а/б смеси и верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной а/б смеси.

В рамках ремонта трассы также отремонтировали 8 мостовых сооружений, заменили и продлили 55 водопропускных труб.

«Дорога президентов» ведет к КПП, где между двумя странами планируют построить мост Ямполь-Косеуц. Подрядчик уже начал подготовительные работы, идет обустройство подъездов к мосту. Продолжаются переговоры с профильным министерством Республики Молдова относительно точки соединения и пограничных пунктов.

«Восстановление именно этого объекта было крайне важным, ведь через участок Р-08 пролегает основной маршрут Киев-Кишинев. В Винницкой области есть еще 175 км дорог, которые нужно отремонтировать по плану этого года. Но это только начало. Мы планируем в 2021 году обновить более 200 км автодорог. Также будут восстановлены искусственные сооружения и дороги местного значения», — отметил заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.

По материалам Сегодня
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