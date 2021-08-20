Египет объявил о строительстве крупного железнодорожного проекта – «Суэцкого канала на рельсах»

Египет подписал контракт на строительство скоростного электрического железнодорожного сообщения, которое назвали «Суэцким каналом на рельсах». Линия соединит побережье Красного и Средиземного морей.
Об этом пишет Reuters.
Национальное управление по тоннелям Египта (NAT) подписало 15-летний контракт на проектирование, строительство и обслуживание сети высокоскоростных электрических железных дорог, соединяющих побережье Красного и Средиземного морей. Подрядчиком выступит консорциум компаний Siemens Mobility, Orascom Construction и Arab Contractors.
Общая сумма сделки оценивается в $4,34 млрд.
Железная дорога протяженностью 660 км будет включать основную магистраль, рассчитанную на перевозку более 30 млн пассажиров в год, а также грузовую линию. Проходить она будет между портом Айн-Сохна на Красном море и средиземноморскими портами Александрия и Марса-Матрух.
Генеральный директор Siemens Роланд Буш утверждает, что железнодорожное сообщение сократит время в пути почти вдвое, назвав его «Суэцким каналом на рельсах». По предварительным данным, поезда будут поставлены подразделением Siemens Mobility до конца 2023 года, а заказ будет выполнен до 2027 года.
В Египте есть наличие разветвленной сети железных дорог, однако она пострадала от многолетнего недофинансирования и частых аварий. В последние годы правительство ускорило развитие инфраструктуры, которое включает быстрое развитие дорожной сети и расширение Суэцкого канала.
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