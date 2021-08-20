Межбанк: продолжатся ли валютные ралли

Эта пятница будет очень сложной на валютном рынке. Скачки котировок последних дней на межбанке вконец расшатали итак слабые нервы как покупателей, так и продавцов. После взлета котировок свыше психологического уровня 27 гривен, а затем вчерашнего отката ниже этой отметки – крупные покупатели и продавцы продолжат сегодня “перетягивание курсового каната”. При этом, на поведение участников торгов во многом станет оказывать влияние именно психология, а не только экономика и трезвый расчет.

Дело в том, что после вчерашнего отката котировок – в пятницу покупатели постараются и дальше сыграть “на понижение”. Продавцы с этим, естественно, не согласны и будут активно пытаться опять создать условия для роста котировок. Они будут не спешить выставлять весь объем своих продаж, чтобы у покупателей создавалось ощущение о нехватке валюты на торгах. Так что противостояние курсовых интересов крупных игроков сегодня будет главным драйвером при курсообразовании.

Нацбанку, скорее всего, снова придется выходить на межбанк с соответствующей интервенцией. И от его ценника будет зависеть “понимание” основными клиентами и самими банками желаемых уровней котировок с точки зрения регулятора.

Статистика торгов сегодня особенно не снизится, как это обычно бывает в последний рабочий день недели. Причина – выходной понедельник в США. 6 сентября американцы отмечают День труда и украинский межбанк по доллару будет работать на ТОМе. Поскольку это не очень радует наших клиентов – они постараются сегодня закрыть операции с долларом по максимуму. Это и обеспечит неплохую, как для пятницы статистику торгов. По нашему прогнозу объем операций на торгах 3 сентября будет находиться в пределах до $150-180 млн при заключении до 430-600 сделок.

Курсы межбанка, по расчетам в пятницу будут в пределах: доллар — коридор 26,85 — 27,10 грн, евро — коридор 31,90 – 32,15 грн

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 29,63 / 26,95

евро – 31,97 / 32,00

Курсы валют на Межбанке

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