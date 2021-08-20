Цены на новые квартиры в Киеве выросли на 30% за год (инфографика)

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Киева выросла на 30% за год. Finance.ua как портал, который знает все о ценах, рассказывает о динамике ценников на квартиры в столице.

Об этом свидетельствует статистика портала ЛУН.

По данным аналитиков, с августа 2020 года до августа 2021 медиана цена за кв. м. выросла с 26 500 грн до 32 500 грн. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился с $960 до $1210.

Минимальный ценник в новых домах за аналогичный период вырос с 17 900 до 21 500 грн за кв. м., а в эквиваленте – с $650 до $800

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Цены по классу жилья:

в августе 2021 средняя цена в классе эконом составляла 21 900 грн/кв. м (+ 3 300 грн за год);

комфорт – 26 900 грн/кв. м (+ 5 700 грн по сравнению с августом 2020);

бизнес – 48 800 грн/кв. м (годовой прирост +11 400 грн);

премиум – 76 900 грн/кв. м (+9 600 грн за 12 месяцев).

В каких районах самое дешевое и самое дорогое жилье:

Печерский: 65 500 грн/м2;

Шевченковский: 41 500 грн/м2;

Подольский: 36 000 грн/м2;

Голосеевский: 35 900 грн/м2;

Оболонский: 30 200 грн/м2;

Соломенский: 26 600 грн/м2;

Днепровский: 25 900 грн/м2;

Святошинский: 25 600 грн/м2;

Дарницкий: 24 400 грн/м2;

Деснянский: 21 800 грн/м2.

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