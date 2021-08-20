Цены на новые квартиры в Киеве выросли на 30% за год (инфографика)

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Киева выросла на 30% за год. Finance.ua как портал, который знает все о ценах, рассказывает о динамике ценников на квартиры в столице.
Об этом свидетельствует статистика портала ЛУН.
По данным аналитиков, с августа 2020 года до августа 2021 медиана цена за кв. м. выросла с 26 500 грн до 32 500 грн. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился с $960 до $1210.
Минимальный ценник в новых домах за аналогичный период вырос с 17 900 до 21 500 грн за кв. м., а в эквиваленте – с $650 до $800
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Цены по классу жилья:
В каких районах самое дешевое и самое дорогое жилье:
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
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