0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 99 0

Цены на новые квартиры в Киеве выросли на 30% за год (инфографика)

Цены на новые квартиры в Киеве выросли на 30% за год (инфографика)

Средняя цена квадратного метра жилья в новостройках Киева выросла на 30% за год. Finance.ua как портал, который знает все о ценах, рассказывает о динамике ценников на квартиры в столице.

Об этом свидетельствует статистика портала ЛУН.

По данным аналитиков, с августа 2020 года до августа 2021 медиана цена за кв. м. выросла с 26 500 грн до 32 500 грн. В долларовом эквиваленте этот показатель увеличился с $960 до $1210.

Минимальный ценник в новых домах за аналогичный период вырос с 17 900 до 21 500 грн за кв. м., а в эквиваленте – с $650 до $800

Кстати, о недвижимости, жилье и стоимости «квадратов» мы часто пишем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости! 🤫

Цены по классу жилья:

  • в августе 2021 средняя цена в классе эконом составляла 21 900 грн/кв. м (+ 3 300 грн за год);
  • комфорт – 26 900 грн/кв. м (+ 5 700 грн по сравнению с августом 2020);
  • бизнес – 48 800 грн/кв. м (годовой прирост +11 400 грн);
  • премиум – 76 900 грн/кв. м (+9 600 грн за 12 месяцев).

В каких районах самое дешевое и самое дорогое жилье:

  • Печерский: 65 500 грн/м2;
  • Шевченковский: 41 500 грн/м2;
  • Подольский: 36 000 грн/м2;
  • Голосеевский: 35 900 грн/м2;
  • Оболонский: 30 200 грн/м2;
  • Соломенский: 26 600 грн/м2;
  • Днепровский: 25 900 грн/м2;
  • Святошинский: 25  600 грн/м2;
  • Дарницкий: 24 400 грн/м2;
  • Деснянский: 21 800 грн/м2.

Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог 🏡

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.