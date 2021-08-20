Дубилет подал в суд на МВД по делу ПриватБанка

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет, которого подозревают в растрате 8,2 млрд грн, подал в суд на Министерство внутренних дел Украины с требованием удалить информацию о его розыске.
Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева (ОАСК).
Данные о себе Дубилет просит изъять из раздела “Лица, которые скрываются от органов власти” на официальном сайте министерства.
Также истец просит суд признать противоправными действия МВД, касающиеся внесения таких сведений.
В ОАСК сообщают, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без присутствия сторон. Кроме того, в качестве третьего лица привлекут Национальное антикоррупционное бюро Украины.
Напомним, в марте 2021 года следователи объявили Дубилета-старшего в розыск. Сам подозреваемый сообщил, что проживает в Израиле и является гражданином этой страны.
2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. Но в июле Апелляционная палата антикоррупционного суда отменила заочный арест. Бывший глава банка отрицает свою причастность к финансовым преступлениям.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Клиенты monobank получили более 2,4 млрд грн кешбэка - ГороховскийВчера, 16:16 - 808 14
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)Вчера, 17:30 - 1809 6
Тарифы на тепло и горячую воду в столице могут взлететь на 40% - Киевтеплоэнерго4 ч. назад - 664 5
Гетманцев опроверг вероятность подорожания жилья на 40% из-за новых налоговВчера, 13:33 - 1718 5
Зарплаты мужчин и женщин в Украине: кто и сколько зарабатывает5 ч. назад - 438 4
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)Вчера, 17:30 - 1809 6
Межбанк: почему доллар подешевел, и чего ждать завтраВчера, 18:14 - 1745
Гетманцев опроверг вероятность подорожания жилья на 40% из-за новых налоговВчера, 13:33 - 1718 5
Альфа-Банк Украина повысил кешбэк в полтора раза за расчеты кредитными картамиВчера, 15:12 - 1681
Самые интересные направления для молодых ІТ-специалистов в УкраинеВчера, 17:00 - 1655 1
Украино-американская компания Firefly Aerospace запустила ракету AlphaОколо часа назад - 23
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1397
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 816
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2350 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3733 7