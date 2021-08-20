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Дубилет подал в суд на МВД по делу ПриватБанка

Дубилет подал в суд на МВД по делу ПриватБанка

Экс-глава правления ПриватБанка Александр Дубилет, которого подозревают в растрате 8,2 млрд грн, подал в суд на Министерство внутренних дел Украины с требованием удалить информацию о его розыске.

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд Киева (ОАСК).

Данные о себе Дубилет просит изъять из раздела “Лица, которые скрываются от органов власти” на официальном сайте министерства.

Также истец просит суд признать противоправными действия МВД, касающиеся внесения таких сведений.

В ОАСК сообщают, что дело будет рассматриваться в порядке упрощенного искового производства без присутствия сторон. Кроме того, в качестве третьего лица привлекут Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Напомним, в марте 2021 года следователи объявили Дубилета-старшего в розыск. Сам подозреваемый сообщил, что проживает в Израиле и является гражданином этой страны.

2 июня суд заочно арестовал Александра Дубилета. Но в июле Апелляционная палата антикоррупционного суда отменила заочный арест. Бывший глава банка отрицает свою причастность к финансовым преступлениям.

По материалам УБР
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