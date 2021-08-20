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Во II квартале предприятия Минэнерго получили 295 миллионов убытков

Во II квартале предприятия Минэнерго получили 295 миллионов убытков

За второй квартал 2021 года предприятия Министерства энергетики получили 295,5 миллиона гривен совокупных чистых убытков.

Об этом свидетельствует сводный отчет о выполнении показателей финансового плана государственных предприятий за II квартал 2021 года, сообщает Марлин.

В целом 24 энергетических государственных предприятия получили убытки на сумму 441,7 млн грн, в то время как 15 предприятий принесли прибыль — 146,2 млн грн. Одно предприятие вышло в ноль.

Наибольшие убытки во втором квартале получили следующие госпредприятия:

  • Восточный горно-обогатительный комбинат — 238,6 млн грн;
  • ГП «Первомайскуголь» — 86,7 млн грн;
  • ГП «Шахта им. М. С. Сургая» — 82,2 млн грн;
  • ГП «Торецкуголь» — 67,5 млн грн;
  • ПАО «Лисичанскуголь» — 47,9 млн грн.


Инфографика: Марлин

Напомним, что за первый квартал 2021 года Минэнерго отчиталось о 1,6 млрд грн убытков.

По итогам второго квартала среднее количество трудоустроенных лиц на государственных предприятиях Минэнерго составило 42 155 человек.

Общие расходы на оплату труда на предприятиях Минэнерго составили 1,8 млрд грн. В частности, среднемесячные расходы на одного работника составили 13,7 тыс. грн, на одну единицу административно-управленческого персонала — 16,4 тыс. грн, тогда как на директора предприятия — 52,7 тыс. грн.

По материалам Економічна Правда
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