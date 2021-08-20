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Госбюджет за восемь месяцев свели с дефицитом в более 6 млрд грн

Госбюджет за восемь месяцев свели с дефицитом в более 6 млрд грн

Дефицит государственного бюджета за январь-август 2021 года превысил 6 млрд грн, в том числе по общему фонду — 13,3 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

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«За январь-август 2021 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 6 млрд грн, в том числе общий фонд с дефицитом в размере 13,3 млрд грн, при росписи общего фонда отчетного периода в сумме 110,3 млрд гривен», — сообщили в Минфине со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

В целом в общий фонд госбюджета за январь-август 2021 года поступило 700,0 млрд грн, план превышен на 4,1% (+27,7 млрд грн). Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды соцстрахования за 8 месяцев составили 221,4 млрд грн, что на 7,7 млрд грн превысило плановые показатели на соответствующий период.

За январь-август 2021 года расходы по общему фонду госбюджета составили 717,1 млрд грн, недовыполнение плана — 8,4%. «Финансирование социальных расходов, расходов на оборону, на обслуживание долга и субвенции и дотации местным бюджетам осуществлялось в полном объеме в соответствии с росписью на основании платежных поручений», — отметили в Минфине.

По материалам УНН
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