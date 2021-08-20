Зеленский поддерживает двойное гражданство, но сейчас это «сложный вопрос»

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает введение двойного гражданства для украинцев, которые живут за пределами Украины, хотя сейчас это сложный вопрос.
Об этом он сказал, отвечая на вопросы студентов и преподавателей в Стэнфордском университете в американском штате Калифорния.
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«Да, я за двойное гражданство, — сказал он. — Чтобы можно было получить украинское гражданство, не теряя американское».
По его словам, парламент изучает этот вопрос.
Двойное гражданство в мирное время не было бы проблемой, добавил он, отметив, что украинская диаспора широко представлена во всем мире, и это ее объединяло бы.
Но это «сложный вопрос», в частности из-за временной оккупации Крымского полуострова, где Россия выдает российские паспорта уже на протяжении двадцати лет, а также выдала гражданам Украины около 600 тысяч паспортов на временно оккупированной территории Донбасса, отметил Зеленский.
Он также добавил, что отдельные граждане получают паспорта других государств «не с очень хорошими намерениями».
Здесь нужен индивидуальный подход, адаптированный для конкретных групп, конкретных стран в конкретных сообществах", сказал он.
Напомним, в четверг Президент Украины выступил в Стэнфордском университете.
Сейчас он находится в США с рабочим визитом по приглашению Президента США Джозефа Байдена. Накануне, 1 сентября, в Белом доме состоялась их встреча. 2 сентября глава государства находится в Калифорнии.
Завершение визита запланировано на воскресенье, 5 сентября.
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