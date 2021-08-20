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В «Дії» заработал сервис для военнообязанных, призывников и резервистов

В «Дії» заработал сервис для военнообязанных, призывников и резервистов

В приложении «Дія» заработал сервис «Е-регистрация» для военнообязанных, призывников и резервистов. Finance.ua как портал, который всегда следит за новшествами, решил объяснить, как теперь сменить регистрацию места жительства.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, это нововведение в первую очередь касается тех людей, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и у кого имеются в наличии и правильно оформленные все необходимые документы. Пока эта система доступна только для владельцев ID-карт.

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Электронная услуга «Е-регистрация» пока работает в тестовом режиме в нескольких территориальных общинах Украины: Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Мариуполь, Кривой Рог, а также В Киеве.

Как было раньше. Процедура смены места регистрации занимала от трех дней, часто процесс растягивался на две недели. Людям нужно было посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы сняться с воинского учета в одном городе и стать в другом.

Как работает новый сервис-регистрация:

  • молодежь призывного возраста, военнообязанный или резервист заходит на портал «Дия» и заполняет электронное заявление, вносит свои личные данные и личный номер регистрации;
  • в соответствии с поданной заявкой «Дия» делает запрос в уже сформированный Единый государственный реестр военнообязанных, призывников и резервистов;
  • после проверки информации данные о новом месте регистрации автоматически передаются в территориальные центры предоставления административных услуг.
По материалам Finance.UA
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