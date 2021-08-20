В «Дії» заработал сервис для военнообязанных, призывников и резервистов

В приложении «Дія» заработал сервис «Е-регистрация» для военнообязанных, призывников и резервистов. Finance.ua как портал, который всегда следит за новшествами, решил объяснить, как теперь сменить регистрацию места жительства.
Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, это нововведение в первую очередь касается тех людей, которые внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов и у кого имеются в наличии и правильно оформленные все необходимые документы. Пока эта система доступна только для владельцев ID-карт.
Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропустите важное.
Электронная услуга «Е-регистрация» пока работает в тестовом режиме в нескольких территориальных общинах Украины: Харьков, Винница, Луцк, Ровно, Мариуполь, Кривой Рог, а также В Киеве.
Как было раньше. Процедура смены места регистрации занимала от трех дней, часто процесс растягивался на две недели. Людям нужно было посещать территориальные центры комплектования и социальной поддержки, чтобы сняться с воинского учета в одном городе и стать в другом.
Как работает новый сервис-регистрация:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Клиенты monobank получили более 2,4 млрд грн кешбэка - ГороховскийВчера, 16:16 - 714 13
Тарифы на тепло и горячую воду в столице могут взлететь на 40% - Киевтеплоэнерго2 ч. назад - 460 5
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)Вчера, 17:30 - 1619 5
Кабмин утвердил приватизацию завода «Большевик» со стартовой ценой 1,4 млрд грнВчера, 15:33 - 414 4
Гетманцев опроверг вероятность подорожания жилья на 40% из-за новых налоговВчера, 13:33 - 1610 4
В каких случаях могут забрать жилье за долгиВчера, 12:00 - 1802
Межбанк: почему доллар подешевел, и чего ждать завтраВчера, 18:14 - 1683
Альфа-Банк Украина повысил кешбэк в полтора раза за расчеты кредитными картамиВчера, 15:12 - 1639
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)Вчера, 17:30 - 1619 5
Гетманцев опроверг вероятность подорожания жилья на 40% из-за новых налоговВчера, 13:33 - 1610 4
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1392
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 814
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2343 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3725 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1503 5