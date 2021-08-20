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В "Нафтогазе" назвали лучшую гарантию транзита через Украину

В "Нафтогазе" назвали лучшую гарантию транзита через Украину

Стало известно о лучшей гарантии транзита газа через Украину.

О ней рассказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины Юрий Витренко в программе «Право на власть».

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По словам Витренко, Украина не против продления контракта с Россией на транзит газа через Украину еще на 10 лет. Однако этот контракт — это не лучшая гарантия для нашей страны.

«Лучшая гарантия — это контракты с европейскими компаниями», — заявил Витренко.

Также он отметил, что скоро состоятся переговоры по этому вопросу.

«Мы сейчас ждем обещанных консультаций на техническом уровне. Это будут переговоры, которые должны организовать немцы. Мы на этих переговорах будем говорить с европейскими компаниями о конкретных контрактах на транзит газа через Украину. Это и есть гарантии. Если эти контракты будут нарушены, мы пойдем в Европейские суды», — отметил Витренко.

По материалам РБК-Украина
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