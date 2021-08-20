ГФС разоблачила поставки контрафактного сжиженного газа из России на 58 млн грн

Сотрудники ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили компанию, которая осуществляла незаконное производство горюче-смазочных материалов и уклонялась от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Об этом сообщила пресс-служба ГФС.

Установлено, что должностные лица общества, не имея никаких разрешительных документов, организовали схему поставок контрафактного сжиженного газа из России, якобы для бытовых нужд населения, который затем перерабатывали в автогаз на НПЗ, и в дальнейшем реализовывали через АЗС на территории Харьковской области без уплаты надлежащих акцизных платежей.

На основании постановлений районного суда г. Харькова по результатам проведенных мероприятий прекращена незаконная деятельность по изготовлению, хранению и реализации автогаза, который не соответствует требованиям ДСТУ.



Фото: ГФС

По результатам 13 санкционированных обысков выявлено фальсификата в количестве 3,3 млн литров на сумму около 58 млн грн, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, товарно-транспортные накладные, печати, черновые записи и другие вещественные доказательства преступной деятельности.

Организаторам схемы грозит до 5 лет лишения свободы.