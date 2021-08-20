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Для привитых какими вакцинами открыто больше всего стран

Для привитых какими вакцинами открыто больше всего стран

Онлайн-издание о визовых требованиях разных стран VisaGuide.World составило рейтинг вакцин от коронавируса, для привитых которыми туристов открыто больше всего стран. Лидером является препарат от компании AstraZeneca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения.

Рейтинг вакцин от коронавируса:

  • AstraZeneca (SKBio и Vaxzevria) – признали 144 страны;
  • Comirnaty/Pfizer – признали 125 стран;
  • Moderna – признали 86 стран;
  • AstraZeneca (Covishield) – признали 60 стран;
  • CoronaVac / Sinovac – признали 48 стран.

В то же время в Минздраве напоминают, что признание вакцины еще не гарантирует право въехать на ее территорию с прививкой, потому что каждое государство индивидуально устанавливает требования к пересечению своих границ.

По материалам РБК-Украина
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