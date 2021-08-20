Telegram ввел функцию прямых эфиров: как работает обновление

Новое обновление мессенджера Telegram позволяет включать прямые трансляции. Впрочем, новая функция несколько отличается от аналогичной в Instagram.

Теперь в мессенджере появилась возможность вести прямую трансляцию с камеры или же трансляцию изображения экрана с неограниченным количеством зрителей. Новая функция будет работать, как в каналах, так и в многомиллионных группах.

В отличие от Instagream, Messenger решил несколько разнообразить свое нововведение. Оказалось, что зрители также могут участвовать в чужом телеэфире, если администратор “предоставит им слово”.

Также интересно, что пересылка сообщений стала более конфиденциальной, поскольку теперь появилась возможность удалять имя отправителя и его подписи к медиафайлам.