Спутниковый интернет Starlink сможет приносить SpaceX около $6 млрд в год

Специалисты инвестиционной компании Ark Invest подсчитали объём дохода, который сможет получать компания SpaceX от спутникового интернета Starlink, когда на орбиту будут выведены 12 тыс. аппаратов. На запуск такого количества спутников связи компания Илона Маска (Elon Musk) уже получила разрешение Федеральной комиссии по связи (FTC) США. По оценкам Ark Invest, объём дохода от спутникового интернета Starlink может составить $6 млрд в год.
В ходе исследования специалисты оценивали доступность интернета в разных странах. Они учитывали ежемесячные тарифы на услуги широкополосного доступа в интернет, среднюю скорость соединения и глобальную стоимость интернета с поправкой на валовой внутренний продукт. В итоге Ark Invest предложила два ценовых диапазона, которые могут устраивать пользователей сети Starlink.
Один из вариантов предполагает, что стоимость спутникового интернета Starlink будет находиться в диапазоне от $75 до $100. Это соответствует тому, что можно видеть во время проходящего сейчас бета-тестирования, в течение которого пользователи платят $99 в месяц. Второй вариант предполагает, что стоимость использования услуг Starlink составит от $10 до $20. При этом оба варианта имеют примерно одинаковый целевой рынок.
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