0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 15 0

Спутниковый интернет Starlink сможет приносить SpaceX около $6 млрд в год

Спутниковый интернет Starlink сможет приносить SpaceX около $6 млрд в год

Специалисты инвестиционной компании Ark Invest подсчитали объём дохода, который сможет получать компания SpaceX от спутникового интернета Starlink, когда на орбиту будут выведены 12 тыс. аппаратов. На запуск такого количества спутников связи компания Илона Маска (Elon Musk) уже получила разрешение Федеральной комиссии по связи (FTC) США. По оценкам Ark Invest, объём дохода от спутникового интернета Starlink может составить $6 млрд в год.

В ходе исследования специалисты оценивали доступность интернета в разных странах. Они учитывали ежемесячные тарифы на услуги широкополосного доступа в интернет, среднюю скорость соединения и глобальную стоимость интернета с поправкой на валовой внутренний продукт. В итоге Ark Invest предложила два ценовых диапазона, которые могут устраивать пользователей сети Starlink.

Один из вариантов предполагает, что стоимость спутникового интернета Starlink будет находиться в диапазоне от $75 до $100. Это соответствует тому, что можно видеть во время проходящего сейчас бета-тестирования, в течение которого пользователи платят $99 в месяц. Второй вариант предполагает, что стоимость использования услуг Starlink составит от $10 до $20. При этом оба варианта имеют примерно одинаковый целевой рынок.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.