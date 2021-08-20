Рынок новых коммерческих авто в Украине показал лучший результат с 2014 года

В августе в Украине свою первую регистрацию прошли 1350 новых коммерческих автомобилей. Такое количество августовских регистраций грузовых и спецавто стало рекордным, начиная с 2014 года.
Об этом говорят данные Укравтопрома.
Относительно прошлогоднего показателя потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 22%.
Лучший результат месяца продемонстрировала марка Citroen, 231 авто которой в августе получили свои первые номера. В годовом исчислении регистрации новых коммерческих автомобилей этой французской марки увеличились в 4 раза.
Второе место в рейтинге у Renault – 194 машины. Августовский спрос на новые коммерческие Рено увеличился почти в два с половиной раза.
Третий результат продемонстрировала марка Fiat – 133 регистрации, что на 52% меньше, чем в прошлом году.
На четвертой позиции рейтинга белорусский МАЗ с 99 новыми авто пополнили украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом августовские регистрации новых МАЗов выросли на 8 процентов.
Замыкает лидерскую пятерку Peugeot – 89 авто (-8%).
Читайте также: В августе украинский авторынок показал лучший результат за последние 8 лет: ТОП-5 самых популярных марок
Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 9,7 тыс. новых коммерческих авто. Это на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
График: Укравтором
Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Клиенты monobank получили более 2,4 млрд грн кешбэка - Гороховский5 ч. назад - 373 6
Гетманцев опроверг вероятность подорожания жилья на 40% из-за новых налогов8 ч. назад - 1014 4
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)4 ч. назад - 862 3
Кабмин утвердил приватизацию завода «Большевик» со стартовой ценой 1,4 млрд грн6 ч. назад - 217 2
День рождения гривны: 5 фактов о нацвалюте, о которых вы могли не знать8 ч. назад - 909 2
Начались продажи обновленного Toyota Land Cruiser 70 (фото)Вчера, 23:37 - 2550
В Украине выдали рекордное количество ипотек: средние ставки и почему отказывают в кредитахВчера, 21:00 - 1819 1
В каких случаях могут забрать жилье за долги9 ч. назад - 1364
В Украине изменили порядок расчета средней зарплаты11 ч. назад - 1274 1
Смена тренда: украинцы начали покупать доллары9 ч. назад - 1202
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1361
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 799
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2313 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3696 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1492 5