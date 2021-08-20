Рынок новых коммерческих авто в Украине показал лучший результат с 2014 года

В августе в Украине свою первую регистрацию прошли 1350 новых коммерческих автомобилей. Такое количество августовских регистраций грузовых и спецавто стало рекордным, начиная с 2014 года.

Об этом говорят данные Укравтопрома.

Относительно прошлогоднего показателя потребительская активность в этом сегменте автомобильного рынка выросла на 22%.

Лучший результат месяца продемонстрировала марка Citroen, 231 авто которой в августе получили свои первые номера. В годовом исчислении регистрации новых коммерческих автомобилей этой французской марки увеличились в 4 раза.

Второе место в рейтинге у Renault – 194 машины. Августовский спрос на новые коммерческие Рено увеличился почти в два с половиной раза.

Третий результат продемонстрировала марка Fiat – 133 регистрации, что на 52% меньше, чем в прошлом году.

На четвертой позиции рейтинга белорусский МАЗ с 99 новыми авто пополнили украинский автопарк. По сравнению с предыдущим годом августовские регистрации новых МАЗов выросли на 8 процентов.

Замыкает лидерскую пятерку Peugeot – 89 авто (-8%).

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Всего с начала года в Украине было зарегистрировано 9,7 тыс. новых коммерческих авто. Это на 52% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.



График: Укравтором

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