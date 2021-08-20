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Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)

Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)

Киевсовет одобрил ДПТ Оболони в пределах улицы Северной, проспекта Оболонского, улицы Приречной, проспектов Героев Сталинграда и Маршала Малиновского. Об этом сообщает Depo.Київ..

Соответствующее решение поддержали 79 депутатов.

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«ДПТ Оболонь протащили — будет +300.000 кв. м жилья», — написал в Facebook депутат Киевсовета Константин Богатов.

Отметим, что общая площадь, на которую разрабатывается ДПТ, составляет 430 га, и в этом плане не предусмотрено новых школ и больниц. В указанном ДПТ предусмотрено строительство 3082 квартир, а это почти 8000 новых жильцов.

Напомним, ранее земельная комиссия Киевсовета проголосовала за принятие ДПТ Оболони.

Справка Finance.ua:

По материалам depo.ua
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