ОПЕК+ решила и дальше увеличивать производство нефти: как это повлияло на цену

Группа ОПЕК+ согласилась сохранить свою политику постепенного увеличения добычи нефти и возвращения предложения на рынок. Однако цена нефти марки Brent и WTI упала на 0,2% и 0,3% соответственно.
Об этом сообщает CNBC.
Страны-члены ОПЕК и другие производители договорились продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи, добавляя на рынок 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.
Вместе с тем ОПЕК+ повысила прогноз спроса на 2022 год и столкнулась с давлением со стороны администрации Байдена. Впоследствии администрация президента США выразила свою радость по поводу того, что группа подтвердила свою приверженность увеличению предложения.
“Пока непонятно, сможет ли спрос расти так же быстро, как прогнозирует ОПЕК+ и рынок, учитывая риск новых ограничений для борьбы с неконтролируемым распространением мутаций COVID”, – прокомментировал представитель Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.
Снижение спроса на нефть. Издание CNBC отмечает, что у США есть определенные проблемы с наращиванием добычи нефти. В частности для перезапуска нефтеперерабатывающих заводов в Луизиане могут потребоваться недели после урагана Ида, пронесшегося по региону. Очевидно, операторы столкнутся с нехваткой электроэнергии и воды, что, как следствие, снизит спрос на нефть.
Вместе с тем энергетические компании изо всех сил пытались перезапустить платформы и трубопроводы в Мексиканском заливе, при этом около 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки, как и ранее не добываются.
Запасы нефти в США. Управление энергетической информации США сообщает, что запасы сырой нефти в США упали на 7,2 миллиона баррелей, а нефтепродукты, поставленные нефтеперерабатывающими предприятиями, выросли до рекордного уровня, вопреки росту числа случаев заражения коронавирусом по всей стране.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Клиенты monobank получили более 2,4 млрд грн кешбэка - ГороховскийВчера, 16:16 - 494 6
Гетманцев опроверг вероятность подорожания жилья на 40% из-за новых налоговВчера, 13:33 - 1324 4
Кабмин утвердил приватизацию завода «Большевик» со стартовой ценой 1,4 млрд грнВчера, 15:33 - 303 2
Киевсовет принял план тотальной застройки Оболони (карта)Вчера, 17:30 - 1174 2
День рождения гривны: 5 фактов о нацвалюте, о которых вы могли не знатьВчера, 13:00 - 1063 2
В каких случаях могут забрать жилье за долгиВчера, 12:00 - 1597
Межбанк: почему доллар подешевел, и чего ждать завтраВчера, 18:14 - 1441
В Украине изменили порядок расчета средней зарплатыВчера, 10:02 - 1373 1
Альфа-Банк Украина повысил кешбэк в полтора раза за расчеты кредитными картамиВчера, 15:12 - 1368
В августе украинский авторынок показал лучший результат за последние 8 лет: ТОП-5 самых популярных марокВчера, 08:00 - 1350
Илон Маск анонсировал робота-гуманоида Tesla Bot (фото)20.08.2021, 10:10 - 1373
Ракета Vega вывела на орбиту новый спутник – она использует украинский двигатель17.08.2021, 17:10 - 805
В Киеве тестируют «швейцарскую электричку» для поездок в пригород16.08.2021, 15:10 - 2319 7
В Запорожье начнут выпускать Mercedes. ЗАЗ построит 9-метровый автобус по немецким стандартам11.08.2021, 12:10 - 3711 7
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 1497 5