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ОПЕК+ решила и дальше увеличивать производство нефти: как это повлияло на цену

ОПЕК+ решила и дальше увеличивать производство нефти: как это повлияло на цену

Группа ОПЕК+ согласилась сохранить свою политику постепенного увеличения добычи нефти и возвращения предложения на рынок. Однако цена нефти марки Brent и WTI упала на 0,2% и 0,3% соответственно.

Об этом сообщает CNBC.

Страны-члены ОПЕК и другие производители договорились продолжить политику поэтапного отказа от рекордных сокращений добычи, добавляя на рынок 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно.

Вместе с тем ОПЕК+ повысила прогноз спроса на 2022 год и столкнулась с давлением со стороны администрации Байдена. Впоследствии администрация президента США выразила свою радость по поводу того, что группа подтвердила свою приверженность увеличению предложения.

“Пока непонятно, сможет ли спрос расти так же быстро, как прогнозирует ОПЕК+ и рынок, учитывая риск новых ограничений для борьбы с неконтролируемым распространением мутаций COVID”, – прокомментировал представитель Rystad Energy Бьорнар Тонхауген.

Снижение спроса на нефть. Издание CNBC отмечает, что у США есть определенные проблемы с наращиванием добычи нефти. В частности для перезапуска нефтеперерабатывающих заводов в Луизиане могут потребоваться недели после урагана Ида, пронесшегося по региону. Очевидно, операторы столкнутся с нехваткой электроэнергии и воды, что, как следствие, снизит спрос на нефть.

Вместе с тем энергетические компании изо всех сил пытались перезапустить платформы и трубопроводы в Мексиканском заливе, при этом около 1,4 миллиона баррелей нефти в сутки, как и ранее не добываются.

Запасы нефти в США. Управление энергетической информации США сообщает, что запасы сырой нефти в США упали на 7,2 миллиона баррелей, а нефтепродукты, поставленные нефтеперерабатывающими предприятиями, выросли до рекордного уровня, вопреки росту числа случаев заражения коронавирусом по всей стране.

По материалам Телеканал 24
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