Минсоцполитики готовит изменения в получении "пакета малыша"

С 1 июля 2021 года выплата денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» на детей производится по желанию получателя сразу после рождения ребенка.

Об этом напоминает Министерство социальной политики Украины.

«Родителям новорожденных детей не нужно соблюдать 30-дневный срок для обращения за назначением денежной компенсации вместо одноразовой натуральной помощи „пакет малыша“», — сказано в сообщении.

Что планируют в министерстве. В Минсоцполитики разрабатывают изменения в законодательство относительно предоставления возможности родителям новорожденных детей обращаться за получением денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» во время оформления комплексной услуги «еМалятко» с помощью портала «Дия».

Справка Finance.ua:

официальное представительство «Пакета малыша» ранее сообщало, что четвертый месяц продолжаются тендерные процедуры по закупке «пакетов малыша». Первый этап закупок «пакета малыша» уже завершен;

16 августа были определены четыре победителя первого этапа аукциона. Ими стали ООО «Скай Трейд Украина», ООО «ТК-Домашний текстиль», ООО « МИК » и ООО «Производственная организация „Харьков“»;

по самым оптимистичным подсчетам, подписание с выбранной организацией договора на поставку «пакетов малыша» возможно теперь не ранее начала сентября. Поэтому не стоит рассчитывать на появление пакетов раньше начала октября.

Не забывайте подписываться на наш телеграм-канал Finance_ukr, поскольку там мы оперативно публикуем все законодательные изменения, которые могут касаться ваших личных средств.