Минсоцполитики готовит изменения в получении "пакета малыша"

С 1 июля 2021 года выплата денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» на детей производится по желанию получателя сразу после рождения ребенка.
Об этом напоминает Министерство социальной политики Украины.
«Родителям новорожденных детей не нужно соблюдать 30-дневный срок для обращения за назначением денежной компенсации вместо одноразовой натуральной помощи „пакет малыша“», — сказано в сообщении.
Что планируют в министерстве. В Минсоцполитики разрабатывают изменения в законодательство относительно предоставления возможности родителям новорожденных детей обращаться за получением денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» во время оформления комплексной услуги «еМалятко» с помощью портала «Дия».
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